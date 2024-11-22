Бектенов обсудил с главой EPAM Systems возможности совместных IT-решений

Правительство, Технологии, Искусственный интеллект
121
Гульмира Кунапия
корреспондент

EPAM Systems – мировой лидер в области разработки программного обеспечения и консалтинга

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с председателем совета директоров, генеральным директором и президентом одной из крупнейших американских технологических компаний EPAM Systems Аркадием Добкиным вопросы сотрудничества в области цифровизации, IT-образования и развития технологической экосистемы Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В ходе беседы рассмотрены современные тренды развития мирового рынка технологий и перспективы создания новых совместных бизнес-решений, исследовательских инициатив, в том числе в рамках открытия лаборатории искусственного интеллекта в Национальном центре искусственного интеллекта.

EPAM Systems – мировой лидер в области разработки программного обеспечения и консалтинга. Сегодня компания EPAM представлена более чем в 17 городах Казахстана и насчитывает около 1 тыс. сотрудников, услуги на сумму более $40 млн экспортированы в 2024 году в рамках участия в Astana Hub.

В направлении развития IT-образования стороны подчеркнули важность учебного центра EPAM Kazakhstan, который обучил более 5 000 специалистов. В рамках программы Tech Orda компания обучила более 700 студентов IT-навыкам по ключевым направлениям, включая Java, Python и Data Engineering.

В текущем году для обучения отобраны еще 300 студентов.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу. Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Нами в данном направлении ведется работа. За 5 лет объем экспорта IT-услуг вырос с $30 млн до $600 млн. Однако этого недостаточно, у нас большой потенциал. Казахстанские специалисты являются талантливыми и конкурентоспособными. Сотрудничество с мировыми гигантами позволит нам повысить эффективность и обеспечить развитие опережающими темпами», - подчеркнул Олжас Бектенов. 

В свою очередь, Аркадий Добкин отметил благоприятный инвестклимат в Казахстане и озвучил ряд предложений для дальнейшего сотрудничества в области цифровизации и внедрения новых технологий в реальный сектор экономики.

По итогам встречи министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено усилить сопровождение проектов с обеспечением необходимого содействия.

#IT #технологии #Бектенов #EPAM Systems

Популярное

Все
Дорога всегда прокормит
Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
За силу духа
Воплощают на деле бизнес-идеи
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
К числу пассажиров аэропорта Алматы добавился ноль
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Друзья-казахи называют его Серикбай
Обучение через игру внедряет креативный педагог
URKER: история успеха
Не надо усложнять!
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Жизнь на грани невозможного
Закон Республики Казахстан
Родом из Казахстана
Начался сезон лавин
Через Запад на Восток…
Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Кызылординский рис: от поля до стола
Общественный контроль не помешает
Год большой работы и серьезных наград
Дружба – мотив серьезный
Эволюционирует «ныряющая» нить
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства
Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама
Спрос на автогаз превышает предложение
Путешествие длиною в жизнь
Токаев назначил ряд послов
Миссия – создавать учебники
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

В США впервые сделали двойную пересадку легких при помощи р…
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвал…
Карьерный эксперт прокомментировал запрет на смартфоны в шк…
Новый сервис появился в мобильном приложении eGov Mobile

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]