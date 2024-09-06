Бектенов обсудил с коллективом СГХК вопросы строительства АЭС

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область посетил Степногорский горно-химический комбинат, являющийся одним из флагманов отечественной промышленности, где встретился с коллективом и обсудил актуальные вопросы развития энергетической безопасности и развития отечественной промышленности. Внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании Президента народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

При посещении Степногорского горно-химического комбината Олжас Бектенов ознакомился с передовыми процессами по переработке урансодержащего сырья. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана, производя около 40% от мировой добычи. Степногорский горно-химический комбинат, осуществляющий переработку урана, обеспечивает стабильные поставки для мировой атомной энергетики и вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. За прошлый год комбинат произвел 1650 тонн готовой урановой продукции. Проектная мощность составляет 4 тыс. тонн природного урана в год, переработка – до 1 млн тонн медно-молибденовой руды.

На градообразующем предприятии работают свыше 1 тыс. человек. Во время осмотра премьеру доложили о планах по дальнейшей модернизации комбината, направленной на увеличение перерабатывающих мощностей до 6 тыс. тонн урана в год. С 2026 года планируется выход на полную загрузку урансодержащим сырьем, поставляемым с месторождения «Буденовское». Это обеспечит новые рабочие места и стабильную занятость жителей моногорода.

Обращаясь к производственникам, глава правительства подчеркнул важную роль предприятия в обеспечении энергетической безопасности страны. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы промышленной и атомной индустрии.

Энергопотребление в Казахстане составляет порядка 17 ГВт, что превышает объемы производства. В этой связи определенные объемы электроэнергии закупаются в соседних странах. Казахстану нужно переходить на другие источники энергии.

Отмечено, что атомная энергетика может стать базовым источником энергии для Казахстана и способствовать устойчивому развитию энергетической системы. Строительство АЭС, в случае положительного решения по итогам референдума, позволит восполнить дефицит электроэнергии на рынке при растущих потребностях и снижающейся из-за изношенности оборудования генерации. Это даст возможность стабильно генерировать безопасную, экологически чистую энергию.

«Надежность и стабильность энергетической системы – первостепенная задача Правительства. Нарастающие вызовы требуют кардинально новых подходов и решения многолетней проблемы. Казахстану нужно внедрять новый основной генератор электроэнергии. Если на референдуме, который Президент назначил на 6 октября, будет поддержка народа, то мы пойдем в этом направлении. Без этого невозможно ни развитие промышленности, ни обычное жизнеобеспечение. Все это даст возможность стране развиваться», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Мирный атом способствует развитию смежных отраслей, науки, МСБ и росту экономики в целом. Обозначено положительное влияние на рынок труда: при строительстве АЭС планируется создать не менее 10 тыс. рабочих мест, на этапах эксплуатации и обслуживания станции – до 2 тыс. постоянных.

Докладывая о развитии альтернативных источников, министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил о том, что АЭС работают практически круглосуточно и круглогодично. Это обеспечивает высокий коэффициент использования установленной мощности и эффективное использование инвестиций. В настоящее время в более 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Современные атомные электростанции имеют высочайший уровень безопасности.

В свою очередь, работники предприятия по итогам обсуждения выразили поддержку инициативам Президента, озвученным в Послании, в том числе по развитию атомной энергетики и раскрытию промышленного потенциала страны.

«Работаю на нашем производстве 17 лет, предприятие позволило мне получить высшее образование, что, соответственно, привело к карьерному росту. Хотел бы выразить коллективное мнение по данному вопросу. Учитывая, что промышленный цикл сейчас стремительно развивается, а устаревшие технологии однозначно требуют модернизации, общее мнение (прим. - коллектива) такое: строительство атомной электрической станции нам необходимо», — сказал главный инженер предприятия Андрей Черных.

В свою очередь начальник погрузочно-разгрузочного участка комбината Галымжан Пердебаев выступил в поддержку инициатив Главы государства о поддержке промышленных предприятий и инструментах социальной поддержки граждан.