Бектенов обсудил с коллективом СГХК вопросы строительства АЭС

Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На градообразующем предприятии работают свыше тысячи человек

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область посетил Степногорский горно-химический комбинат, являющийся одним из флагманов отечественной промышленности, где встретился с коллективом и обсудил актуальные вопросы развития энергетической безопасности и развития отечественной промышленности. Внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании Президента народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

При посещении Степногорского горно-химического комбината Олжас Бектенов ознакомился с передовыми процессами по переработке урансодержащего сырья. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана, производя около 40% от мировой добычи. Степногорский горно-химический комбинат, осуществляющий переработку урана, обеспечивает стабильные поставки для мировой атомной энергетики и вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. За прошлый год комбинат произвел 1650 тонн готовой урановой продукции. Проектная мощность составляет 4 тыс. тонн природного урана в год, переработка – до 1 млн тонн медно-молибденовой руды.

На градообразующем предприятии работают свыше 1 тыс. человек. Во время осмотра премьеру доложили о планах по дальнейшей модернизации комбината, направленной на увеличение перерабатывающих мощностей до 6 тыс. тонн урана в год. С 2026 года планируется выход на полную загрузку урансодержащим сырьем, поставляемым с месторождения «Буденовское». Это обеспечит новые рабочие места и стабильную занятость жителей моногорода.

Обращаясь к производственникам, глава правительства подчеркнул важную роль предприятия в обеспечении энергетической безопасности страны. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы промышленной  и атомной индустрии.  

Энергопотребление в Казахстане составляет порядка 17  ГВт, что превышает объемы производства. В этой связи определенные объемы электроэнергии закупаются в соседних странах. Казахстану нужно переходить на другие источники энергии.

Отмечено, что атомная энергетика может стать базовым источником энергии для Казахстана и способствовать устойчивому развитию энергетической системы. Строительство АЭС, в случае положительного решения по итогам референдума, позволит восполнить дефицит электроэнергии на рынке при растущих потребностях и снижающейся из-за изношенности оборудования генерации. Это даст возможность стабильно генерировать безопасную, экологически чистую энергию.

«Надежность и стабильность энергетической системы – первостепенная задача Правительства. Нарастающие вызовы требуют кардинально новых подходов и решения многолетней проблемы. Казахстану нужно внедрять новый основной генератор электроэнергии. Если на референдуме, который Президент назначил на 6 октября, будет поддержка народа, то мы пойдем в этом направлении. Без этого невозможно ни развитие промышленности, ни обычное жизнеобеспечение. Все это даст возможность стране развиваться», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Мирный атом способствует развитию смежных отраслей, науки, МСБ и росту экономики в целом. Обозначено положительное влияние на рынок труда: при строительстве АЭС планируется создать не менее 10 тыс. рабочих мест, на этапах эксплуатации и обслуживания станции – до 2 тыс. постоянных.

Докладывая о развитии альтернативных источников, министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил о том, что АЭС работают практически круглосуточно и круглогодично. Это обеспечивает высокий коэффициент использования установленной мощности и эффективное использование инвестиций. В настоящее время в более 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Современные атомные электростанции имеют высочайший уровень безопасности.

В свою очередь, работники предприятия по итогам обсуждения выразили поддержку инициативам Президента, озвученным в Послании, в том числе по развитию атомной энергетики и раскрытию промышленного потенциала страны.

«Работаю на нашем производстве 17 лет, предприятие позволило мне получить высшее образование, что, соответственно, привело к карьерному росту. Хотел бы выразить коллективное мнение по данному вопросу. Учитывая, что промышленный цикл сейчас стремительно  развивается, а устаревшие  технологии однозначно требуют модернизации, общее мнение (прим. - коллектива) такое: строительство атомной электрической станции нам необходимо», — сказал главный инженер предприятия Андрей Черных.

В свою очередь начальник погрузочно-разгрузочного участка комбината Галымжан Пердебаев выступил в поддержку инициатив Главы государства о поддержке промышленных предприятий и инструментах социальной поддержки граждан.

«Около 30 лет работаю на комбинате. Наше предприятие активно развивается, идет модернизация, расширение производства, наращивание выпуска готовой продукции. Как вы знаете, 2025 год объявлен Президентом Годом рабочих профессий. Помимо этого дано направление на развитие технических специальностей. Мы целиком и полностью поддерживаем этот пункт Послания Главы государства. Нужно вовлекать в рабочие специальности молодежь, которую мы с нетерпением ждем на нашем предприятии», — отметила начальник центральной научно-исследовательской лаборатории комбината Лариса Булатова.

 

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