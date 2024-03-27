Бектенов поручил ежесуточно докладывать о ситуации с паводком

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В противопаводковых мероприятиях в республике задействовано 2,5 тыс. человек личного состава, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В среду Олжас Бектенов заслушал доклады первого вице-премьера Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов.

Главе правительства было доложено о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе.

По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Работы ведутся согласно алгоритму действий.

Продолжают действовать телефоны «горячей линии» МЧС: 8 717 2 70 41 14, а также в территориальных подразделениях.

Функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Абай, Улытау и городе Астана.

«МЧС совместно с акиматами регионов поручено продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране», - говорится в сообщении официального сайта Кабмина.

#МЧС РК #паводок #Олжас Бектенов

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