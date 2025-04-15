На заседании правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос готовности к пожароопасному периоду, сообщает Kazpravda.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что с начала года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тыс. га.
Премьер-министр обратил внимание акиматов на необходимость исполнения нового Алгоритма действий государственных органов для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров.
«Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый Алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в области Абай и Павлодарской области показали неисполнение данного алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили МЧС, МВД и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю Министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Бектенов поручил акимам регионов обеспечить готовность к пожароопасному сезону с учетом прогнозов о засушливом лете.
Также он отметил важность оперативной и скоординированной работы всех служб в пожароопасный период с учетом прогноза Казгидромета о жарком и засушливом лете. Особое внимание уделено регионам, меры подготовки которых оказались недостаточными.
«Как показали проверки, не во всех регионах на должном уровне реализуется План мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Не начаты работы по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской, областях Абай, Жетысу и Улытау. Это прямая угроза селам в случае степного или лесного пожаров.
В Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, области Улытау до сих пор не проведены работы по очистке территории населенных пунктов от сухой растительности и мусора. Кроме того, к пожароопасному периоду не готовы лесные учреждения Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей. В этой связи поручаю акимам регионов активизировать работу по подготовке к пожароопасному сезону и взять этот вопрос на личный контроль», – подчеркнул Олжас Бектенов.