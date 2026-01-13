Бектенов поручил реагировать на каждое обращение от граждан по качеству воды

Водное хозяйство
53

По словам Премьера, за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства внимание уделили обслуживанию сетей водоснабжения и качеству питьевой воды, сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание госорганов на жалобах, поступающих от жителей регионов на качество питьевой воды, перебои подачи, изношенности сетей водоснабжения и затягивания сроков ремонтов и ввода в эксплуатацию.

- Совсем недавно фиксировались жалобы жителей Уральска, Темиртау на качество воды. В целом за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне. Не принимаются меры по надлежащему обслуживанию новых сетей водоснабжения и водоотведения, а также не соблюдаются нормы качества питьевой воды, — отметил Олжас Бектенов.

В связи с этим акиматам поручено осуществлять проверки по каждому обращению от граждан и принимать меры в отношении недобросовестных организаций.

Вместе с тем в условиях роста потребностей населения и активного строительства новых районов отмечена необходимость обновления инженерной инфраструктуры.

- Устаревшие сети, растущие потребности населения и строительство новых районов требуют модернизации систем, расширения охвата с одновременным обеспечением качества услуг. Местным исполнительным органам необходимо активно использовать возможности Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Мы уже видим положительные результаты – снижается уровень износа сетей. Эту работу надо продолжать, — подчеркнул Премьер-министр.

#вода #Бектенов #жалобы #поручения #акиматы

Популярное

Все
Здесь звук смешался с цветом
День рождения национального театра
Сердце не выдержало…
Кушать подано!
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Новый рекорд Александра Бублика
Предупреждая паводок
У ветерана вековой юбилей
Молодежь против наркорекламы
Стратегический ресурс
135 очередников получили ключи от собственного жилья
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
От филармонии до промцеха
Первая модульная КОС на селе
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Тихие истории
Держим связь!
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Проект по строительству Есильского контррегулятора прошел …
Сельчане впервые за 30 лет обеспечены качественной питьевой…
Правительство подвело итоги развития водной отрасли за 2025…
Новую поливную систему в пилотном режиме внедряют в Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]