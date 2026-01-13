По словам Премьера, за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства внимание уделили обслуживанию сетей водоснабжения и качеству питьевой воды, сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание госорганов на жалобах, поступающих от жителей регионов на качество питьевой воды, перебои подачи, изношенности сетей водоснабжения и затягивания сроков ремонтов и ввода в эксплуатацию.

- Совсем недавно фиксировались жалобы жителей Уральска, Темиртау на качество воды. В целом за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне. Не принимаются меры по надлежащему обслуживанию новых сетей водоснабжения и водоотведения, а также не соблюдаются нормы качества питьевой воды, — отметил Олжас Бектенов.

В связи с этим акиматам поручено осуществлять проверки по каждому обращению от граждан и принимать меры в отношении недобросовестных организаций.

Вместе с тем в условиях роста потребностей населения и активного строительства новых районов отмечена необходимость обновления инженерной инфраструктуры.