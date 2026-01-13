По словам Премьера, за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне
В ходе заседания Правительства внимание уделили обслуживанию сетей водоснабжения и качеству питьевой воды, сообщает Kazpravda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание госорганов на жалобах, поступающих от жителей регионов на качество питьевой воды, перебои подачи, изношенности сетей водоснабжения и затягивания сроков ремонтов и ввода в эксплуатацию.
- Совсем недавно фиксировались жалобы жителей Уральска, Темиртау на качество воды. В целом за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне. Не принимаются меры по надлежащему обслуживанию новых сетей водоснабжения и водоотведения, а также не соблюдаются нормы качества питьевой воды, — отметил Олжас Бектенов.
В связи с этим акиматам поручено осуществлять проверки по каждому обращению от граждан и принимать меры в отношении недобросовестных организаций.
Вместе с тем в условиях роста потребностей населения и активного строительства новых районов отмечена необходимость обновления инженерной инфраструктуры.
- Устаревшие сети, растущие потребности населения и строительство новых районов требуют модернизации систем, расширения охвата с одновременным обеспечением качества услуг. Местным исполнительным органам необходимо активно использовать возможности Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Мы уже видим положительные результаты – снижается уровень износа сетей. Эту работу надо продолжать, — подчеркнул Премьер-министр.