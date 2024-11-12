Бектенов поручил «СК-Фармации» развивать фармацевтическую индустрию

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Еркен Жакатаев выступил с докладом на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz
Он доложил о том, что за последние годы государством значительно увеличен список лекарств, которыми гарантированно обеспечиваются пациенты. В целом, объем препаратов и медизделий, закупаемых Единым дистрибьютором, вырос в 15 раз в денежном выражении по сравнению с 2010 годом.
«На сегодня «СК-Фармация» обеспечивает лекарствами и медизделиями более 1 200 стационаров и 700 поликлиник по всей стране. В текущем году в перечне «СК-Фармация» уже 1 588 наименований фармпродукции на 480 млрд тенге. Заключены долгосрочные договоры с 35 отечественными производителями на поставку почти 4 тыс. наименований лекарств и медизделий», - отчитался Жакатаев.
Олжас Бектенов поручил «СК-Фармации» развивать отечественную фармацевтическую индустрию.
«Деятельность «СК-Фармация» должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Как новый руководитель компании, вы должны это направление обозначить в качестве приоритета», — отметил премьер-министр.