Бектенов поручил усилить поддержку ВИЭ-проектов

Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сектор ВИЭ в Казахстане планомерно развивается и активно поддерживается государством

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Энергетического совета, посвященное вопросам развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с участием руководства государственных органов, компаний энергетического сектора и экспертов в области энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

По данным Министерства энергетики, в стране функционирует 154 объекта ВИЭ установленной мощностью свыше 3 ГВт – это ветровые, солнечные, гидро- и биогазовые электростанции. В 2024 году генерация ВИЭ составила 7,6 млрд кВтч. На 2025 год запланирован запуск девяти объектов ВИЭ мощностью свыше 450 МВтч.

При этом, согласно докладу вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, показатели по развитию «зеленой» энергетики превысили намеченные цели. Если запланированный ориентир на 2020 год составлял 3% от общего объема выработки электроэнергии, то по итогам 2024 года этот показатель достиг 6,4%. Таким образом, достигнуты промежуточные задачи, закрепленные в Концепции по переходу к «зеленой» энергетике.

Премьер-министр был проинформирован о текущем состоянии и перспективах развития каждого направления ВИЭ, включая ветровую, солнечную, гидро- и биогазовую энергетику. Внимание уделено вопросу привлечения стратегических международных инвесторов для реализации масштабных проектов.

В целом, до 2030 года планируется ввод в эксплуатацию 93 проектов ВИЭ суммарной мощностью 2,3 ГВт. Кроме того, в рамках Плана мероприятий по развитию электроэнергетики до 2035 года предусмотрен ввод не менее 8,4 ГВт ВИЭ. В период 2024–2027 годов утверждено проведение аукционных торгов на 6,7 ГВт, из которых более 3,1 ГВт уже распределено. В апреле 2025 года впервые прошли аукционные торги по крупным проектам ветровой генерации с накопителями.

Сектор ВИЭ в Казахстане планомерно развивается и активно поддерживается государством. На сегодня меры поддержки сектора ВИЭ включают гарантированный выкуп электроэнергии по аукционной цене, ежегодную индексацию, освобождение от сетевых сборов и инвестиционные преференции, что способствует созданию благоприятной инвестиционной среды, развитию новых проектов и обеспечивает устойчивый рост доли «зеленой» энергии в общем энергобалансе.

По итогам заседания Премьер-министр поручил усилить поддержку ВИЭ-проектов. Отмечена необходимость научного подхода к их внедрению и реализации. Подчеркнуто значение прозрачной и предсказуемой тарифной политики, а также создания условий для более широкого участия частного сектора в строительстве и эксплуатации объектов ВИЭ. Также Олжас Бектенов указал на недопустимость административных барьеров, сдерживающих приход инвесторов и реализацию инициатив.

#развитие #Бектенов #проекты #ВИЭ

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