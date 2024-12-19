Бектенов посетил Рудненскую ТЭЦ

Энергетика
64

Глава кабмина проверил ход отопительного сезона в городе

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил город Рудный, где ознакомился с развитием черной металлургии на базе Соколовско-Cарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО), а также ходом отопительного периода на примере Рудненской ТЭЦ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Премьер-министру доложили о текущих результатах Соколовско-Cарбайского горно-обогатительного производственного объединения и планах компании ERG по дальнейшему развитию. На сегодня АО «ССГПО» – это железорудный гигант горнорудной промышленности Казахстана. Производственная мощность предприятия достигает 35 млн тонн руды, 9 млн тонн концентратов и 8 млн тонн окатышей в год. Помимо внутренних рынков, продукция поставляется на экспорт в Россию и Китай, куда за 11 месяцев т.г. отгружено свыше 9 млн тонн товарной продукции на сумму более 371 млрд тенге.

Здесь же генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов презентовал руководителю правительства проект по строительству завода, направленного на производство горячебрикетированного железа (ГБЖ) со степенью металлизации свыше 90%. Проектная мощность предприятия составит 2 млн тонн ГБЖ в год. Объем инвестиций превышает 500 млрд тенге, будет создано 1,1 тыс. рабочих мест. Реализовать проект планируется до конца 2028 года.

В регионе поэтапно формируется металлургический кластер полного цикла. Премьер-министр подчеркнул, что проект по строительству завода по производству горячебрикетированного железа станет важным шагом для укрепления промышленности и конкурентоспособности государства. На сегодня также одобрен крупный инфраструктурный проект по строительству магистрального газопровода с территории Актюбинской области до города Костаная, который позволит обеспечить завод необходимым объемом газа. Министерству энергетики совместно с акиматом области даны поручения по содействию строительству завода.

Олжас Бектенов также посетил Рудненскую ТЭЦ, входящую в состав ССГПО. Директор предприятия Василий Новоселов доложил о проводимой модернизации и работе электростанции. Так, при подготовке к осенне-зимнему периоду был выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования. На складе сформирован необходимый запас топлива и материалов. С целью снижения воздействия на окружающую среду реализуется проект автоматизированной системы мониторинга эмиссий на дымовых трубах, что позволяет в круглосуточном режиме оперативно реагировать на любые изменения в технологическом процессе.

Здесь же руководителю правительства доложили о ходе отопительного сезона в регионе. Заместитель акима области Берик Танжариков отчитался, что единая электроэнергетическая система работает в штатном режиме. Всего по области имеется 4 ТЭЦ и 3 котельные с установленной мощностью свыше 100 Гкал/час. За последние 3 года благодаря ремонту оборудования износ сетей теплоснабжения снижен с 57 до 45,7%.

Олжас Бектенов подчеркнул значимость своевременной модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойный режим работы стратегически важных объектов промышленности.

#ТЭЦ #визит #Бектенов #Рудный

Популярное

Все
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
Условия под стать названию
«Барыс» набрал очки в Москве
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Креативно на казахском
Профилактика доказывает эффективность
Новые скрепы духовной столицы
Государственный деятель эпохи перемен
Инструменты роста
Все это следует шить!
Пресекли незаконную охоту на пернатых
В компании с Оффенбахом
Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Региональный офис Euronews открылся в Астане
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Когда цифры говорят сами за себя...
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
И дольше века газетный день
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска

Читайте также

Самая высокогорная солнечная электростанция построена в Тиб…
Объем инвестиций в теплоэнергетику составит более 8 трлн те…
На проекты по развитию тепло-электроэнергетики в этом году …
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается ин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]