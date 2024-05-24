Бектенов провел ряд важных встреч в Ашхабаде

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в Туркменистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

По прибытию в Ашхабад Олжаса Бектенова принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава правительства РК передал теплые слова приветствия от президента Касым-Жомарта Токаева.

В ходе беседы был отмечен высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении. Товарооборот между двумя странами за год вырос на 28% и составил $563 млн. По итогам трех месяцев текущего года взаимная торговля составила $105 млн. Были обсуждены и вопросы сотрудничества в газовой сфере, а также реализации совместных казахско-туркменских проектов в области сельского хозяйства.

На заседании СГП СНГ состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в Содружестве. По итогам встречи принят пакет документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в различных сферах.

Главы правительств обсудили аспекты экономического сотрудничества. Рассмотрен ряд вопросов по развитию сотрудничества в области транспорта, энергетики, химической промышленности, экологии и обращения с опасными отходами, здравоохранения, противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности и др.

Олжас Бектенов отметил необходимость углубления торговых связей за счет расширения товарной номенклатуры и эффективной логистики. Функционирование уникальных механизмов, в частности зоны свободной торговли, позволяет укреплять экономический потенциал Содружества. Отдельно глава правительства Казахстана остановился на вопросе улучшения инвестиционной экосреды СНГ.

Особое внимание было уделено развитию транспортных коридоров в СНГ. В настоящее время в Казахстане сформирована сеть транзитных трансконтинентальных маршрутов с общей суммой привлеченных инвестиций свыше $35 млрд, что позволяет осуществлять более 80% сухопутных перевозок между Европой и Азией через территорию страны. Для создания эффективных логистических цепочек Олжас Бектенов отметил необходимость усиления взаимодействия по гармонизации тарифной политики и цифровизации таможенных процедур.

Также в ходе заседания были рассмотрены меры активизации взаимодействия в сельскохозяйственной отрасли и по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

«Мы нацелены на обеспечение экономической самодостаточности, создание прочного «промышленного каркаса» страны, обновление критической инфраструктуры, перезагрузку агропромышленного комплекса и эффективное использование транспортно-логистического потенциала Казахстана. Мы уверены, что для полноценной реализации этих целей важно также усилить кооперацию с нашими основными партнерами», — подчеркнул Бектенов.

По итогам заседания было подписано 11 документов, содействующих дальнейшему развития сотрудничества. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в российском городе Сочи 7-8 ноября.

На полях заседания также состоялась двусторонняя встреча Бектенова и председателя Кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова. На повестке были обсуждены вопросы реализации совместных договоренностей по развитию торгово-экономического сотрудничества по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан.

Главы правительств подтвердили намерение активизировать работу по достижению поставленной главами двух государств новой задачи по доведению объема товарооборота до $3 млрд.

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