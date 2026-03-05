Бектенов проверил строительство ТЭЦ в Кокшетау

Энергетика,Строительство
132

Олжас Бектенов отметил особую важность строительства Кокшетауской ТЭЦ для развития инфраструктуры и обеспечения населения качественным и бесперебойным энерго- и теплоснабжением с учетом растущих потребностей региона

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область проверил исполнение поручений Президента по укреплению энергетической безопасности, наращиванию новых мощностей и инфраструктурному развитию региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Внимание уделено реализации стратегически важного проекта в Кокшетау по строительству теплоэлектроцентрали. Объект входит в перечень ТЭЦ, наряду со станциями в Семее и Усть-Каменогорске, которым Глава государства придает особое значение.

В ходе осмотра площадки, отведенной под ТЭЦ, Премьер-министр ознакомился с текущим статусом работ и техническими параметрами будущего энергобъекта. Председатель правления АО «Самрук – Энерго» Кайрат Максутов доложил, что под строительство ТЭЦ выделен земельный участок площадью 227 га и еще 130 га выделено под участок золошлаконакопителя. Проектная мощность станции составляет порядка 240 МВт, а тепловая – не менее 520 Гкал/ч. При этом с учетом перспективного роста города и потребностей региона рассматривается возможность увеличения тепловой мощности еще на 300 Гкал/ч путем установки дополнительных водогрейных котлов.

На данный момент уже завершены первоочередные работы: смонтирован силовой трансформатор, обустроены временные дороги и возведен штаб строительства. Кайрат Максутов доложил, что со следующего месяца проект переходит в стадию активного строительства. Поставки оборудования на площадку ожидаются в первом квартале 2027 года. На строительстве энергообъекта будет задействовано порядка 2,5 тыс. человек, а на этапе эксплуатации создадут около 400 постоянных рабочих мест.

Также акцент сделан на экологичности предприятия – на ТЭЦ будет внедрена технология «чистого угля». Комплексная система очистки дымовых газов включает использование низкоэмиссионных горелок, катализаторов и электрофильтров. Уникальным элементом станет реактор сероочистки, в котором при обработке дымовых газов будет образовываться гипс, пригодный для использования в строительной отрасли. Таким образом, станция будет соответствовать требованиям Экологического кодекса РК.

Олжас Бектенов отметил особую важность строительства Кокшетауской ТЭЦ для развития инфраструктуры и обеспечения населения качественным и бесперебойным энерго- и теплоснабжением с учетом растущих потребностей региона. Только в Кокшетау потребность в тепле к 2035 году оценивается на уровне более 840 Гкал/час. Ежегодно в городе вводится от 200 до 240 тыс. кв метров жилья, открываются новые социальные объекты – школы, больницы и спортивные учреждения.

Запуск станции позволит покрыть растущий спрос, создать резерв мощностей и обеспечить надежную работу системы теплоснабжения на долгосрочную перспективу. В результате реализации проекта теплом потенциально будет обеспечено более 195 тыс. жителей Кокшетау, включая население п. Станционный, а также порядка 600 многоквартирных жилых домов обеспечат горячей водой. Строительство ТЭЦ придаст серьезный импульс развитию города и созданию новых предприятий. Завершение проекта, согласно информации АО «Самрук – Энерго», запланировано на март 2029 года.

В целом, по данным Министерства энергетики РК, за последние годы количество ТЭЦ по стране в аварийном состоянии существенно сократилось. Ранее из 37 действующих ТЭЦ 19 находились в «красной зоне», 11 – в «желтой» и 7 – в «зеленой». По итогам прошедшего отопительного сезона ситуация улучшилась: 9 станций перешли из красной в желтую зону, еще 3 – из желтой в зеленую. В результате сейчас в «желтой» зоне находятся  – 17 ТЭЦ, в «зеленой» – 10.

По итогам посещения объекта Премьер-министр поручил министерствам, акимату и ответственным организациям оперативно решать возникающие вопросы и осуществлять все необходимые работы в срок, исключив любые промедления.

#строительство #ТЭЦ #Бектенов #Кокшетау

