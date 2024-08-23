Бектенов вручил награды от имени президента шахтерам области Ұлытау

В преддверии Дня шахтера, ежегодно отмечаемого в последнее воскресенье августа, премьер-министр поздравил горняков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Ұлытау ознакомился с промышленным потенциалом региона. Премьер-министр посетил Жыландинский рудник, поздравил работников отрасли с приближающимся профессиональным праздником – Днем шахтера и вручил им государственные награды от имени президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Премьер заслушал доклад председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмета Нуриева о текущей деятельности компании, инвестиционных программах, планах развития, социальных проектах и проводимой работе по развитию внутристрановой ценности.

Всего за 6 месяцев у поставщиков области Ұлытау корпорацией закуплено товаров, работ и услуг на 92,7 млрд тенге, доля закупа ТРУ у производителей региона составила 35,5%. С местными предприятиями заключены офтейк контракты на 27,8 млрд тенге. Общая доля внутристрановой ценности «Казахмыс» в текущем году составила 71,7%. Кратно увеличились поступления в республиканский и местные бюджеты.

С 7%-ным ростом промышленности к показателям прошлого года регион занимает 4 место в стране. Премьер-министр поручил не снижать темпов и акцентировал внимание на имеющихся резервах для дальнейшего роста.

«Глава государства в Послании народу Казахстана отметил важность развития горно-металлургического комплекса страны. В числе приоритетных задач обозначено стимулирование частных предприятий на инвестирование в геологоразведку. Необходимо приложить все усилия для увеличения запасов сырья для наших обрабатывающих производств. Перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности производств через внедрение новых технологий, увеличение местного содержания и развитие экспорта. Дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от того, смогут ли наши производители быстро адаптироваться к технологическим изменениям, которые предлагают глобальные тренды, и максимально использовать любую возможность», — подчеркнул Олжас Бектенов, отметив необходимость слаженной работы государственных органов и бизнеса в данном направлении.

В преддверии Дня шахтера, ежегодно отмечаемого в последнее воскресенье августа, премьер-министр поздравил горняков с профессиональным праздником и вручил государственные награды от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Орденом «Құрмет» награжден председатель совета ветеранов филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» Даулет Айкимбаев. Орден «Еңбек Даңқы» ІІ степени вручен горнорабочему Алиаскару Айманову, «Еңбек Даңқы» ІІІ степени – мастерам участков Канату Исабек и Бауыржану Копабаеву, медаль «Ерен еңбегі үшін» – помощнику бурильщика Данияру Аккикелову, оператору Раушан Калмурзиной, проходчику Бекмухану Калдарову, заместителю начальника участка Акбейсену Кайрбекову, бурильщику Кентаю Уразбекову, машинисту Бейсену Абельмажин, ведущему механику Борису Поликарпову и директору по производству Жезказганских обогатительных фабрик Арстанбеку Абдыкаирову.