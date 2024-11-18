Бектенов встретился с представителем британской компании SEFE

Они обсудили вопросы сотрудничества на примере реализации в Казахстане первого лесоклиматического проекта

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом по управлению активами британской компании SEFE Marketing&Trading Limited Александром Демидовым и директором казахстанского ТОО «SAFC» Юрием Кимом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В рамках Меморандума, заключенного в присутствии президента Казахстана на полях Всемирного климатического саммита СОР 28 в Дубае в декабре 2023 года, сегодня в Астане состоялось подписание Соглашения между SEFE Marketing & Trading Ltd. и ТОО «SAFC», предусматривающего инвестиции британской компании в посадку леса и выпуск углеродных единиц в течение 30 лет.

Проект нацелен на создание лесной экосистемы в Алматинской области на территории площадью 1 500 га. Планируется высадка 3,3 млн деревьев, включая тополя, вязы и сопутствующие породы (туранга, береза, ясень, шиповник, облепиха и др.). Реализация будет осуществляться с использованием водосберегающих технологий и интенсивной агротехники.

Согласно прогнозам, среднегодовое сокращение выбросов составит 26 тонн CO₂ на гектар. Всего за 30 лет будет удалено 1,2 млн тонн углекислого газа, что эквивалентно 780 тонн CO₂ на гектар. Кроме того, ожидается эффект в виде развития агролесоводства, экотуризма и создания рабочих мест.

Руководитель правительства отметил важность совместной с бизнесом работы по обеспечению экологического баланса.

«Глава государства в Послании особое внимание уделил вопросам экологии, сохранения и приумножения природных богатств Казахстана. Воспроизводство лесов имеет для нас первостепенное значение. Мы стремимся создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в экологические проекты. Правительство поддерживает проекты, направленные на восстановление экосистем, снижение углеродного следа, развитие зеленой экономики и другие ключевые направления», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Вице-президент SEFE Александр Демидов и директор ТОО «SAFC» Юрий Ким в ходе беседы обозначили уникальность и важность проекта не только для Казахстана, но и всего региона Центральной Азии. Инициатива является примером эффективного взаимодействия бизнеса, государства и международных партнеров.