Бектенов выступил на встрече глав правительств стран-участниц ОТГ в Баку

В ходе выступления Премьер-министр РК подчеркнул растущую роль ОТГ в укреплении экономического сотрудничества и координации совместных усилий

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочего визита в город Баку (Азербайджан) Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главами делегаций стран-участниц Организации тюркских государств и во встрече глав правительств/вице-президента государств ОТГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе встречи с Президентом Азербайджана внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов.

Олжас Бектенов передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Отмечено, что благодаря взвешенной и последовательной политике глав двух государств укрепляется двустороннее сотрудничество. В данном направлении Правительство Казахстана прилагает все усилия для дальнейшего углубления партнерства в таких сферах, как промышленность, транспорт и транзит, сельское хозяйство, энергетика, цифровизация и ИИ.

Во второй встрече глав правительств/вице-президента Организации тюркских государств участие приняли Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз,  Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, а также наблюдатели.

Рассмотрен ход исполнения поручений глав государств ОТГ. Обсуждено взаимодействие в условиях региональных и глобальных вызовов, перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, развития транспортной инфраструктуры и цифровой интеграции Среднего коридора, укрепления энергетической безопасности.

В ходе выступления Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул растущую роль ОТГ в укреплении экономического сотрудничества и координации совместных усилий.

«Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сегодня мировое сообщество воспринимает Организацию тюркских государств как авторитетное, сплоченное объединение, способное противостоять серьезным вызовам. Будучи одной из стран-основательниц Организации, мы с самого начала рассматриваем тюркскую интеграцию как долгосрочный, прагматичный и экономически ориентированный процесс. По итогам 2025 года объем взаимной торговли Казахстана со странами-членами Организации достиг $12,9 млрд. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении торгово-экономических и инвестиционных связей, используя весь потенциал нашего объединения», – отметил Олжас Бектенов.

Отмечена необходимость усиления Союза торгово-промышленных палат тюркских стран и его более тесной координации с Тюркским инвестиционным фондом. Это будет способствовать более эффективному взаимодействию экономических институтов ОТГ.

С целью увеличения объемов взаимной торговли и формирования цифровой среды для бизнеса Казахстан намерен в ближайшее время завершить ратификацию Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики – DEPA, подписанного на 11-м саммите ОТГ в Бишкеке. Для дальнейшего углубления взаимодействия предложено ускорить завершение работы по созданию и полноценному запуску Региональной метрологической организации тюркских государств TURKMET.

В настоящее время для поддержки бизнеса в Туркестане создана специальная экономическая зона «Туран». Казахстан подтвердил готовность к размещению в этой зоне новых совместных производств и развитию технологических кластеров, в том числе с участием партнеров из государств ОТГ.

Внимание уделено вопросу транспортно-транзитного сотрудничества. Для укрепления статуса Среднего коридора в текущем году планируется подписание межправительственного соглашения между Казахстаном и Азербайджаном. Олжас Бектенов отметил необходимость дальнейшего развития ТМТМ с учетом открытия Зангезурского коридора. Дополнительный импульс развитию Среднего коридора может придать инициированный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Цифровой мониторинговый центр ОТГ. В связи с этим предложено оперативно сформировать специальную рабочую группу.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул необходимость укрепления трансграничной энергетической инфраструктуры и продвижения передовых экологических решений. В настоящее время Правительство Казахстана по поручению Президента страны завершает подготовку концепций по созданию Совета передовых практик по энергоэффективности для запуска совместной программы по эффективному использованию водных ресурсов в Центральной Азии.

Кроме того, в рамках объявленного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым Года цифровизации и искусственного интеллекта Казахстан выступает с инициативой по созданию Центра цифровых решений в рамках ЭСКАТО ООН.

По итогам встречи участниками принято Совместное заявление. В документе подтверждена поддержка председательству Азербайджана в ОТГ и усилиям, прилагаемым для развития практического сотрудничества в приоритетных областях.

