Беречь мир как зеницу ока Общество 3 марта 2026 г. 3:40 109 Лилия Мухитова В Павлодаре участник Второй мировой войны Василий Иванович Григораш отметил вековой юбилей. фото с сайта Министерства обороны РК Со знаменательным событием фронтовика поздравили начальник департамента по делам обороны Павлодарской области полковник Руслан Абиханов и председатель областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил РК» Жан Каратаев. От имени руководителя оборонного ведомства они вручили Василию Ивановичу поздравительный адрес со словами благодарности за ратный подвиг, мужество и верность воинскому долгу. – Ваш жизненный путь – пример истинной самоотверженности, служащий нравственным ориентиром для молодого поколения. Преклоняемся перед вашей стойкостью, оптимизмом и благодарим за мирное небо над головой. Пусть каждый день приносит вам радость, заботу и заслуженное уважение окружающих, – пожелал Руслан Абиханов. Как сообщается на сайте Министерства обороны, Василий Григораш родился 21 февраля 1926 года в деревне Гурлинка Алтайского края. После окончания школы юноша был призван в ряды Красной армии. Старший сержант Василий Григораш воевал в составе 293-й дивизии Забайкальского военного округа, был командиром отделения. Воинская доблесть фронтовика отмечена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими юбилейными наградами. Василий Иванович поблагодарил гостей за внимание и теплые слова и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе на благо страны, отметив, что самое главное – это беречь мир как зеницу ока. #юбилей #ВОВ #фронтовики #Василий Григораш