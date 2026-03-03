Со знаменательным событием фронтовика поздравили начальник департамента по делам обороны Павлодарской области полковник Руслан Аби­ханов и председатель областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил РК» Жан Каратаев. От имени руководителя оборонного ведомства они вручили Василию Ивановичу поздравительный адрес со словами благодарности за ратный подвиг, мужество и верность воинскому долгу.

– Ваш жизненный путь – пример истинной самоотверженности, служащий нравственным ориентиром для молодого поколения. Преклоняемся перед вашей стойкостью, оптимизмом и благодарим за мирное небо над головой. Пусть каждый день приносит вам радость, заботу и заслуженное уважение окружающих, – пожелал Руслан Абиханов.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, Василий Григораш родился 21 февраля 1926 года в деревне Гурлинка Алтайского края. После окончания школы юноша был призван в ряды Красной армии. Старший сержант Василий Григораш вое­вал в составе 293-й дивизии Забайкальского военного округа, был командиром отделения. Воинская доблесть фронтовика отмечена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими юбилейными наградами.

Василий Иванович поблагодарил гостей за внимание и теплые слова и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе на благо страны, отметив, что самое главное – это беречь мир как зеницу ока.