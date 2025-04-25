Берегите друг друга!

День Победы
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Юбилейную, 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне готовится встречать фронтовик из Талдыкоргана Толеубай Чектыбаев.

фото Жениса Ыскабая

– Каждый День Победы – дорогой моему сердцу праздник, – говорит аксакал. – Но также священный и горький, стоит только вспомнить, сколько людей погибло в ходе той войны, какими силами мы одержали победу. Светлая память всем жертвам Великой Отечественной!

Родился ветеран в 1925 году в совхозе «Скотовод» Жарминского района Семипалатинской облас­ти. После окончания семи классов работал в совхозе. А в 18 лет его призвали в армию. Так что на фронт он попал совсем юношей.

Сначала защищал дальневос­точную границу СССР, затем участвовал в зачистке освобож­денных от немецких захватчиков территорий Венгрии. В 1945 году в составе 83-й стрелковой дивизии давал отпор уже японским войскам и принимал участие в освобождении города Харбина. Награжден орденом Отечественной войны І степени, медалью «За отвагу».

После войны вернулся в родные края, учился, много работал, создал семью, воспитал семерых детей, был членом КПСС.

– Отца в свое время направили в Высшую партийную школу, там он отучился четыре года, затем до выхода на пенсию работал на руководящих должностях, – рассказывает сын ветерана Алмас Чектыбаев.

В послужном списке Толеубая Чектыбаева значатся должности зоотехника, экономиста, секретаря парткома, директора совхоза и председателя сельсовета. О том, как воевал, дедушка рассказывать не любит. Говорит, война – это трудности, смерти и лишения. И желает, чтобы ничего подобного не повторилось.

В силу возраста ветеран уже редко принимает участие в городских и областных мероприя­тиях, встречах с молодежью. Предпочитает больше общаться с внуками и правнуками.

– Самая большая ценность – мир и согласие, – говорит он. – Именно его мы, фронтовики, завещаем потомкам. Берегите друг друга! Покой берегите!

#память #история #ветераны #ВОВ #Толеубай Чектыбаев

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