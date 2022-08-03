Берик Ахметов возглавил департамент Агентства по делам госслужбы по Улытауской области

На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Улытауской области, председателя совета по этике назначен Берик Ахметов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Берик Мухамеджанович Ахметов родился в 1961 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Правоведение» и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Учет и аудит».

Общий стаж на государственной службе составляет более 36 лет.

До назначения на новую должность Берик Ахметов работал заместителем руководителя, заведующим секретариата совета по этике Департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области.