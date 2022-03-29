Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар». Ранее он работал пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

Берик Уали в 1997 году окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова по специальности «Киновед», в 2005 году – Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Журналистика», в 2014 году – Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».

1997-2012 годы – журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа».

В 2012-2015 годы – заместитель руководителя аппарата акима – руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

В 2015-2016 годы – советник первого заместителя председателя партии Nur Otan.

В 2016-2018 годы – советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор департамента информационной поддержки.

2018-2019 годы – руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын». Награжден четырьмя медалями, орденом «Құрмет».