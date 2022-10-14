«Беркутам» нет равных

Карагандинская «Сарыарка» одержала 12 побед в 12 матчах с начала регулярного первенства Казахстана по хоккею с шайбой.

В очередном двойном туре карагандинские «беркуты» принимали на своей площадке главную хоккейную дружину Узбекистана – ташкентский «Хумо» – и добились двух побед с одинаковым счетом – 3:1, 3:1. В первом поединке в ворота гостей забивали наши российские легио­неры Антон Злобин и Кирилл Беляев, а также воспитанник карагандинской школы Александр Борисевич. Во второй же встрече результативными атаками отметились белорус Арсений Борисов, латыш Денис Федоров, а также все тот же Александр Борисевич. Стоит отметить, что Борисевич был признан лучшим игроком прошедшей недели – он набрал сразу 10 очков (3 забитые шайбы и 7 точных передач) в трех матчах при показателе полезности +4.

Второй на сегодня лучшей командой чемпионата является атырауский «Бейбарыс», который свои два очередных поединка провел в Рудном против местного «Горняка» и, победив в первой встрече лишь по итогам овертайма со счетом 4:3, во второй выиграл уже более уверенно – 4:1.

Вровень с «Бейбарысом» должен был стоять и кокшетауский «Арлан», который выступал в Павлодаре. И если в первом пое­динке акмолинские «волки» добились уверенной победы со счетом 6:2, то во втором, очень даже неожиданно, с треском уступили с зеркальным счетом – 2:6.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: в Астане «Номад» вначале лишь в овертайме смог победить гостивший у него «Актобе» с итоговым счетом 4:3, а второй поединок «кочевники» провели уже более уверенно, выиграв в основное время, – 3:1; в тот самый момент усть-каменогорская команда «Торпедо» на своей площадке дважды положила на лопатки столичных «Снежных барсов», выиграв со счетом 3:1 и 4:1.