Берлин в восторге

Отечественные производители приняли участие в крупнейшей в мире меж­дународной ярмарке Berlin Bazaar 2023. Национальный павильон Казахстана организован по заказу Министерства туризма и спорта при содействии АО «НК «Kazakh Tourism» в рамках популяризации казахстанского туризма через ремесла и искусства.

Ежегодно Berlin Bazaar собирает около 500 креативных предпринимателей из более чем 60 стран. Как отмечают организаторы, выставка может стать эффективной платформой для открытия новых экспортных рынков для национальных брендов, знакомства посетителей с культурой и бытом казахского народа и коммуникаций с потенциальными туристами. Казахстанский павильон представил натуральную продукцию, товары ремесленников и дизайнеров.

– Наша страна богата не только своей природой, но и культурным наследием. На этой выставке представлены лучшие изделия мастеров Казахстана. Продукция наших дизайнеров и ремесленников уникальна и самобытна. Такие мероприя­тия за пределами Казахстана очень важны в рамках популяризации казахстанского туризма. Наша страна всегда готова встречать и удивлять гостей со всего мира, – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Сам павильон представляет собой конструкцию с юртой в центре зала, где гости знакомятся с традициями и обычаями нашей страны. Особенностью стенда являются представленные уникальные работы креативной казахстанской художницы под творческим псевдонимом Ассоль. Это необыкновенные картины, в которых она использовала вместо холста ковры. Работы из этой серии посвящены известным женщинам Казахстана: из ковровых узоров проглядывают гордые лики мифической Жер-Ана, сакской царицы Томирис и других исторических личностей.

– Казахстан – великолепная страна. Ваш павильон самый большой на этой выставке. Мне очень понравилась зимняя национальная одежда, шарфы и вуали с казахскими орнаментами. Это что-то новое для Европы. Казахстанская коллекция невероятна, она прекрасно подходит для многих модных показов, – поделилась своими впечатлениями Гюль Шиндлер, жительница Берлина.

Также в павильоне представлены уникальные работы казахстанских мастеров из дерева, кожи, ювелирные изделия, текстильная продукция. Стенд вызывает особый интерес у гостей ярмарки. Там же организованы модный показ и угощение национальными сладостями.