Бескомпромиссная борьба

В столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в течение двух дней любители бое­вых искусств следили за захватывающими поединками сильнейших рукопашников страны. Вот уже в пятый раз эти популярные состязания проходят под эгидой Министерства обороны и Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя. На этот раз за Кубок министра обороны боролись более 160 спортсменов, представлявших 15 команд силовых структур страны.

По результатам турнира в общекомандном зачете сильнейшей стала команда Центрального спортивного клуба Министерства обороны, второе место заняли представители Министерства внутренних дел, третье – спорт­смены Министерства обороны.

В личном первенстве среди мужчин лучшими признаны: в весовой категории до 57 кг – Асхат Жылысбеков (МВД), до 62 кг – Бауыржан Султанов (МО), до 67 кг – Бауржан Асилбеков (Служба государственной охраны), до 73 кг – Тимур Серикулы (ЦСК МО), до 80 кг – Айдын Толепбаев (МВД), до 88 кг – Ильяс Мухамадиев (КНБ), до 97 кг – Еламан Куа­тов (МО), свыше 97 кг – Женис Ердаулет (Служба государственной охраны).

Среди женщин победу одержали: в весовой категории до 52 кг – Аян Турсын (ЦСК МО), до 65 кг – Сора Рахмонова (ЦСК МО), свыше 75 кг – Саида Хасенова (МВД).

Приз «За лучшую технику» был вручен Ильясу Мухамадиеву (КНБ), «За волю к победе» – Арману Абетанову (Агентство РК по финансовому мониторингу). Отдельно за вклад в организацию турнира был также отмечен серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит.

В ходе церемонии закрытия министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил роль рукопашного боя в боевой подготовке военнослужащих и тех, кто стоит на страже правопорядка. Он поздравил победителей и призеров турнира, поблагодарил всех участников состязаний за бескомпромиссную борьбу и пожелал настойчивости в достижении целей, новых побед и успехов.

Победители и призеры в командном зачете получили кубки от имени министра обороны, чемпионы и призеры в индивидуальном первенстве были награждены медалями, грамотами и денежными призами, сообщила пресс-служба МО РК.