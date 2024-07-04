Портал для повышения уровня кибергигиены населения запустили в Казахстане

Цифровизация
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Дана Аменова
Корреспондент

Комитет по информационной безопасности Минцифры совместно с казахстанской компанией MSSP.Global запустил бесплатный портал citizensec.kz для населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz

В 80% случаев успешные кибератаки происходят из-за халатности сотрудников организаций и недостаточных знаний граждан о базовых принципах кибербезопасности при использовании цифровых сервисов.

Портал citizensec.kz направлен на повышение кибергигиены населения через короткие ролики, которые рассказывают про безопасность в Интернете: парольная политика, фишинг, безопасность в социальных сетях, защита персональных данных и электронной цифровой подписи и т.д. По результатам прохождения курса слушатели получают сертификат достижения.

Кроме того, на данном портале имеется методология информационной безопасности, которая нацелена на создание безопасной цифровой среды, включая анализ текущих мер безопасности, оценку их эффективности и внедрение новых решений в соответствии с требованиями национального законодательства и международных стандартов.

 

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