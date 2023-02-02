Карагандинские боксеры недавно вернулись с чемпионата Азии, который проходил в январе в Банг­коке. Девушка с нежным именем Жасмин привезла оттуда золотую медаль. Она одержала победу в весовой категории до 70 кг.

В финале ее соперницей была более опытная спортсменка из Узбекистана Азиза Зокирова.

– Физически Азиза здоровее меня. У нее длинные руки, и ей было легче достать до меня, чем мне до нее, – рассказывает Жасмин Кизатова. – Но я победила! Перед финалом изучала свою соперницу, смотрела ее предыдущие бои. Мы с тренером выстроили тактику ведения боя. Он говорил: «Не стой! Двигайся! Бей первой!»

Жасмин – воспитанница областной школы-интерната-колледжа им. А. Молдагуловой. Она занимается боксом уже десять лет. Кажется, что этот суровый вид спорта не для девушек. Но Жасмин с этим мнением не согласна. Она считает себя бойцом и хочет быть похожей на олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Именно после его победы в Лондоне в 2012 году она решила связать свою жизнь с боксом.

– Мы тогда вместе с папой смотрели бой Серика Сапиева, – вспоминает Жасмин. – Он завоевал золотую медаль, и я подумала, что тоже когда-нибудь буду олимпийской чемпионкой.

Призером чемпионата континента стал и карагандинец Талгат Сырымбетов. Он завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 кг. В полуфинале наш боксер уступил сопернику из Таиланда.

– Бой с тайцем был для меня сложным в психологическом плане, – отмечает Талгат. – Тяжело, когда выходишь на большую арену и видишь, что зрители настроены против тебя. Тебя освистывают. Когда пропускаешь удар соперника, публика радуется твоему промаху. К этому надо быть внутренне готовым. А если говорить о сопернике, то он был не суперсильным.

Добавим, что на чемпионате Азии в Бангкоке казахстанские боксеры заняли второе общекомандное место. Они привезли на родину двадцать медалей, пять из которых – золотые. Чемпионами Азии в различных весовых категориях стали Санжар Ташкенбай, Нурсултан Алтынбек, Махмуд Сабырхан, Жасмин Кизатова, Гульсая Ержан.