Более 70% авиарейсов в 2023 году были выполнены без опозданий – КГА

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Регулярность полетов и качество оказываемых услуг по итогам 2023 года озвучили в КГА, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, в прошлом году было выполнено 71 895 рейсов, из них с задержкой 16 666 рейсов. Процент пунктуальности выполнения рейсов составил 77%.

"Данный показатель был улучшен в сравнении с прошлым годом, в то время как в 2022 году данный он составлял 74%.

Длительность задержек рейсов была сокращена, в сравнении с предыдущим годом. Основные причины задержки – позднее прибытие воздушного судна, человеческий фактор, неблагоприятные метеоусловия, технические причины и другое", – отметили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что в разрабатке находится алгоритм взаимодействия аэропорта, авиакомпании, метеорологической службы при возникновении сложных метеорологических условий на воздушном транспорте.

За качественное выполнение функциональных обязанностей сотрудники аэропортов и авиакомпаний, задействованные в обслуживании пассажиров, были награждены благодарственными письмами.

По итогам проведенного заседания был сформирован план работы на 2024 год, где приоритетным направлением будет работа по повышению качества обслуживания пассажиров и защите прав пассажиров, добавили в КГА.

#итоги #КГА #авиарейсы #пассажиры #пунктуальность #регулярность

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