​Без победных отчетов и реляций

В первой половине дня Президент провел совещание по развитию Акмолинской области.
Отмечая исторические заслуги Первого Президента Казахстана – Елбасы
Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, Плана нации и Пяти институциональных реформ. Такие задачи сегодня стоят перед Правительством, депутатами Парламента, акимами областей.
Глава государства также акцентировал внимание на важности качественной реализации новой Государственной индустриально-инновационной программы и поручил учесть недоработки предыдущих программ. Президент считает, что необходимы объективный анализ, эффективные действия по реализации планов, а не победные отчеты.
– Как Глава государства я ожидаю эффективной работы, направленной на удовлетворение насущных требований народа, – сказал Президент.
Говоря о развитии Акмолинской области, Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные преобразования в регионе, в частности, в сельском хозяйстве, машиностроении, цветной металлургии, строительстве и птицеводстве.
Отмечая увеличение доли промышленного производства, Президент указал на сохранение низких темпов его роста, удельный вес области в республиканском объеме составляет всего 2,5%.
Глава государства обратил внимание на исключение горно-металлургического комплекса на Масальском месторождении из Комплексного плана по развитию горно-металлургической промышленности и Республиканской карты индустриализации. Проект предполагал технологическую цепочку от добычи руды до выпуска стального проката и производство до 1 млн тонн продукции. Президент полагает, что функционирование комплекса могло бы обеспечить занятость в Жаркаинском и Есильском районах, а также стать источником роста экономики области.
В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» выработать четкую позицию по данному проекту и принять соответствующие меры.
Глава государства заявил, что ключевым фактором роста экономики региона должен стать рост производительности труда, в том числе в сельском хозяйстве.
– За последние 3 года в регионе площадь орошаемых земель увеличилась в 7,5 раза и превысила 24 тысячи гектаров.