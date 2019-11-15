​Без победных отчетов и реляций

В первой половине дня Президент провел совещание по развитию Акмолинской области.

Отмечая исторические заслуги Пер­вого Президента Казахстана – Елбасы

Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, Плана нации и Пяти инс­титуциональных реформ. Такие задачи сегодня стоят перед Правительством, депутатами Парламента, акимами областей.

Глава государства также акцентировал внимание на важности качественной реализации новой Государственной индуст­риально-инновационной программы и поручил учесть недоработки предыдущих программ. Президент считает, что необходимы объективный анализ, эффективные действия по реализации планов, а не победные отчеты.

– Как Глава государства я ожидаю эффективной работы, нап­равленной на удовлетворение насущных требований народа, – сказал Президент.

Говоря о развитии Акмолинской области, Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные преобразования в регионе, в частности, в сельском хозяйстве, машиностроении, цветной металлургии, строительстве и птицеводстве.

Отмечая увеличение доли промышленного производства, Президент указал на сохранение низких темпов его роста, удельный вес области в республиканском объеме составляет всего 2,5%.

Глава государства обратил внимание на исключение горно-металлургического комплекса на Масальском месторождении из Комплексного плана по развитию горно-металлургической промышленности и Республиканской карты индустриализации. Проект предполагал технологичес­кую цепочку от добычи руды до выпуска стального проката и производство до 1 млн тонн продукции. Президент полагает, что функционирование комплекса могло бы обеспечить занятость в Жаркаинском и Есильском райо­нах, а также стать источником роста экономики области.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» выработать четкую позицию по данному проекту и принять соответствующие меры.

Глава государства заявил, что ключевым фактором роста экономики региона должен стать рост производительности труда, в том числе в сельском хозяйстве.

– За последние 3 года в регионе площадь орошаемых земель увеличилась в 7,5 раза и превысила 24 тысячи гектаров.

Это хороший показатель, напря­мую влияющий на повышение производительности. Необходимо продолжить эту работу, – сказал Президент.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве в 3 крупных зерносеющих областях страны, находящийся в пределах от 5 до 8 тыс. долларов. «В России этот показатель составляет 17 тысяч долларов, а в развитых странах доходит до 80–90 тысяч», – заметил он.

Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов принять конкретные меры по существенному увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения отечественных разработок.

– Сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации. Нужно и дальше продолжать работу по внедрению влаго- и ресурсосберегающих технологий возделывания посевных площадей, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана напомнил о своем поручении по изъя­тию земель у так называемых латифундистов, которые не занимаются их культивацией.

– Работа по выполнению моего поручения продвигается крайне медленно, что наводит на мысль о преднамеренном его затягивании. В таком случае и меры реагирования будут симметричными – недобросовестным исполнителям мало не покажется, – заявил Глава государства.

Большое внимание в выступ­лении было уделено развитию малого и среднего бизнеса и сферы туризма. Президент отметил отставание региона в рейтинге легкости ведения бизнеса, а также низкие показатели занятости и производства продукции предприятиями МСБ.

Касым-Жомарт Токаев считает важным активно вовлекать предпринимателей в проекты «экономики простых вещей». Большие возможности в этом контексте имеют сферы промышленности, сельского хозяйства и оказания услуг. Необходимо использовать потенциал бизнеса в обеспечении продовольственного пояса столицы.

Президент указал на недостаточное использование туристического потенциала региона, обладающего богатыми природно-рекреационными ресурсами и объектами культурного наследия. По его словам, вклад туристской отрасли в валовой региональный продукт не превышает 0,5%, в то время как в рамках госпрограммы развития туризма поставлена задача к 2025 году увеличить данный показатель по стране до 8%.

– Поручаю Правительству совместно с акиматом области обеспечить завершение начатых инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках 3-го этапа Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. На Карте туризма Казахстана находится и Зерендинская зона отдыха. Она может специализироваться в сфере экологического и детского туризма, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Продолжая тему туризма, Глава государства подверг критике качество придорожного сервиса и низкий уровнь обслуживания и поручил принять эффективные меры для исправления ситуации.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о недопустимости повышения цен, особенно на социально значимые товары.

– С начала года рост цен на эту группу товаров значительно опережает инфляцию. Порой в 2 раза. Цены выросли более чем на 9% при общем уровне инфляции в 5,3%, – отметил Президент.

Положительно оценив показатели строительства жилья в области за последние 2 года (900 тыс. кв. м), улучшение состояния 880 км местных дорог и улично-дорожной сети, Касым-Жомарт Токаев указал на ряд нерешенных инфраструктурных вопросов. В частности, призвал ускорить строительство газораспределительных сетей от магистрального газопровода «Сарыарка». Правительству совместно с акиматом области поручено обеспечить в 2020–2021 годах строительство сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах.

Остановившись на задачах по развитию инфраструктуры, Президент также поручил Правительству изучить возможность строительства в Акмолинской области ТЭЦ за счет привлечения кредитов со стороны международных финансовых институтов.

– Это примерно 200 миллионов долларов. Небольшая сумма. Рассмотрите и дайте предложения. Мы должны обязательно построить ТЭЦ в Кокшетау, – поручил Глава государства.

Речь зашла и о необходимости оперативного решения инфраструктурных вопросов окраин агломераций области. Касым-Жомарт Токаев, в частности, остановился на поселке Косшы.

– По численности населения в Косшы имеются 3 разные цифры: фактически проживают 52,5 тысячи человек, согласно тетради учета домашнего хозяйства, чис­ленность населения – 34 тысячи, миграционной службой официально зарегистрированы 16,5 тысячи человек. Это опасно со всех точек зрения. Скоро у нас ожидается перепись. Необходимо четко знать численность населения и условия проживания людей, – сказал Глава государства.

Президент заявил о необходимости перехода к комплексному управлению развитием территорий, когда во главу угла ставится улучшение качества жизни граждан страны. Для этого, по его мнению, необходимо повышение взаимной координации работы акиматов Нур-Султана и Акмолинской области.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату области обеспечить полную готовность к проведению казахстанско-российского Форума межрегионального сотрудничества в 2020 году в Кокшетау.

Руководитель региона Ермек Маржикпаев согласился, что непропорциональный рост численности населения пригородной зоны ведет к увеличению нагрузки на инженерную и социальную инфраструктуру. И рассказал, что на решение проблем окраин столицы на трехлетний период в области предусмотрено 25 млрд тенге, из них в текущем году – 7,5 млрд.

На развитие поселка Косшы в нынешнем году направлено 5,4 млрд тенге. Это почти в 5 раз больше объемов финансирования прошлого года. Решаются вопросы бесперебойного водоснабжения, строится новая школа на 1 200 мест. В перспективе будут построены еще две. Одно учебное заведение на 600 мест возведено в рамках государственно-частного партнерства.

Что касается предстоящего Форума межрегионального сотруд­ничества Казахстана и России, для его проведения начато строи­тельство современного дворца «Болашақ сарайы». Дворец состо­ит из интеллектуального и спортивного блоков, рассчитан на 1 300 человек. Для размещения официальных гостей и участников форума будут подготовлены отели и квартиры строящегося жилого комплекса. В резерве объекты курортных зон Бурабай и Зеренда.

Кстати о туризме. Средства на эту сферу выделяются немалые. Работа идет по трем направлениям. Это строительство современного курорта семейного типа AQBURA Resort на озере Большое Чебачье стоимостью 100 млрд тенге. Второе направление – проект Promenade в поселке Бурабай. Строится центр досуга и природно-культурного наследия стоимостью 6 млрд тенге. Третье – строи­тельство коттеджного городка на прибрежной территории озера Щучьего с участием инвесторов из ОАЭ стоимостью 16,7 млрд тенге. При поддержке Правительства проводится работа по обеспечению туристических зон необходимой инфраструктурой. В текущем году на эти цели выделено 5,3 млрд тенге.

Для повышения качества оказания услуг совместно с Академией сервиса и туризма организована полугодовая стажировка 48 студентов сервисных специаль­ностей в отелях Турции. А с учас­тием Министерства культуры и спорта разработаны туристичес­кие маршруты по сакральным и историческим памятникам региона.

В то же время в курортной зоне Бурабай все еще остаются проблемы по благоустройству и санитарной очистке, созданию единого архитектурного облика зданий, улучшению качества сервиса.

Не замалчивал аким и проблемы областного центра.

– Проблемным остается завершение строительства водопроводных очистных сооружений в Кокшетау, – подчеркнул в своем выступлении Ермек Маржикпаев. – Проект начат в 2009 году, сегодня он откорректирован, уточненная сметная стоимость – 3,9 миллиарда тенге. Просим Вас, Касым-Жомарт Кемелевич, оказать поддержку в выделении средств на его завершение. С его вводом в Кокшетау улучшится качество питьевой воды.

В области активно реализуется региональная «дорожная карта» по решению проблемных вопросов в сфере предпринимательства. В рамках господдержки на развитие МСБ в нынешнем году выделено 7,4 млрд тенге.

По «Дорожной карте бизнеса» одобрено свыше 400 проектов. По программе «Еңбек» выделено более тысячи грантов на реа­лизацию новых бизнес-идей, микрокредиты получили более 800 человек. Еще одной нишей для развития массового предпринимательства стала «экономика простых вещей», в рамках которой одобрены 29 проектов на 7,5 млрд тенге, из них профинансированы 16 проектов. Все это позволило открыть дополнительно 6 тыс. новых рабочих мест, увеличить налоговые поступ­ления на 19%. Доложил аким и о других направлениях развития.

Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев лично убедился в том, насколько хорошо чувствует себя бизнес в области. В частности, Глава государства посетил ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан», осмотрев производственные помещения и ознакомившись с представленными здесь же образцами продукции перерабатывающих предприятий региона.

ТОО «Бижан» является одним из крупнейших предприятий по производству мясных изделий. В номенклатуру выпускаемой продукции входят 15 видов колбасных изделий, субпродукты, мясные консервы и полуфабрикаты. Завод обеспечивает рабочими местами более 115 человек.

В ходе посещения объекта аким Акмолинской области проинформировал Президента о развитии сельхозперерабатывающей отрас­ли в регионе.

Кроме того, Глава государства посетил ТОО «Новопэк», где ознакомился с технологическим процессом выпуска полипропиленовой тары. Производимая здесь продукция отвечает мировым стандартам и экспортируется в Беларусь, Кыргызстан, Россию, Таджикистан. На заводе трудятся более 940 человек.

Генеральный директор компании Рустем Усманов рассказал Президенту о строительстве общежития на 600 мест для сотрудников предприятия и планах по строительству детского сада в рамках государственно-частного партнерства.

В завершение своей рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев посетил ателье «Акай». Глава государства положительно оценил качество выпускаемой продукции и пожелал коллективу успехов и процветания.

В свою очередь сотрудники предприятия поблагодарили Президента за оказываемую государством поддержку малого и среднего бизнеса.