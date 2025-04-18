Без страха и упрека: история фронтовика из Казахстана

История,День Победы
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Венера Баталова
корреспондент

Жизненный путь Муташа Амренова — это история мужества, долга и беззаветного служения Родине. Он принадлежал к тому поколению, которое не искало славы, но стало героем — на фронте и в мирное время

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 17 лет он уже сражался на полях Великой Отечественной войны, сражался не за награды, а за мирное будущее своей страны. Его судьба — как зеркало эпохи, полной испытаний и подвигов. Это - рассказ не только о военном человеке, но и о настоящем патриоте, который сохранил свою силу духа и благородство сердца в течение всей жизни. Воспоминания о нем — это напоминание нам о цене мира и о людях, чья самоотверженность стала основой для будущих поколений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Родом из колхоза Баскуль Шортандинского района Акмолинской области, 10 сентября 1942 года юный Муташ был призван в армию и направлен в Ярославль, в 305-й полк внутренних войск. После четырехмесячной подготовки он стал стрелком 107-го отдельного стрелкового батальона войск НКВД на Степном фронте.

С января по август 1943 года он участвовал в ожесточенных боях за Воронеж, Белгород и Харьков. В составе 17-й отдельной стрелковой бригады его путь прошел через огонь и сталь по линии Лиски — Валуйки — Белгород — Харьков. Каждый из этих городов – символ мужества, и в каждом из них осталась частица его юности.

Именно под Харьковом, в одном из ожесточенных боев, Муташ Амренов получил тяжелое ранение. Его эвакуировали в госпиталь в поселке Бабинка Саратовской области, а позже лечили в полевых госпиталях. За подвиги на фронте он был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.

На фотографии Муташ Амренов второй слева

Мирная жизнь — с той же стойкостью

Весной 1944 года, после долгого лечения, он вернулся домой. Но и здесь не ушел от долга — сразу был направлен на работу в сельсовет села Гусарка, где проработал председателем более 20 лет. Муташ Амренов встретил День Победы уже в мирной одежде, но с сердцем солдата. Он стал не только участником Великой Победы, но и тружеником тыла. Именно поэтому ему были вручены сразу две почетные награды — «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

За годы своей жизни Муташ Амренов получил не только медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны I степени, но и множество других знаков признания — как от государства, так и от своих земляков. Его боевой и трудовой путь — это целая эпоха, которую он прошел с достоинством и честью.

Наследие героя

С любимой супругой Каирнесой аксакал вырастил девятерых достойных детей, за которых ему не стыдно. Сегодня его сыновья и дочери, проработавшие всю жизнь докторами, полицейскими и руководящими работниками в государственном секторе, уже вышли на пенсию. А его внуки с гордостью говорят: «Он — наш дедушка, наш герой». Его биография — это не просто даты и награды, это пример, который вдохновляет, воспитывает, наполняет душу уважением и благодарностью.

В каждом уголке Казахстана жили такие герои — скромные, немногословные, но с великой судьбой. И Муташ Амренов — один из них. Его имя — в сердце семьи, в памяти односельчан, в истории родной земли. Пока мы помним — они живы. А пока живет память об этом человеке, жива и та история, которую он собой олицетворяет.

Пусть его пример будет вдохновением для новых поколений — не ради войны, а ради мира, который он помог отстоять.

#ветеран #патриот #Муташ Амренов #герой войны

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