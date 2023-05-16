Без указаний сверху

Пример тому довелось увидеть в Целиноградском районе Акмолинской области, где объединились силы двух агроформирований – «Фермерского хозяйства Искаковых» и КХ «Балабеков». У первого из них в распоряжении 2 800 гектаров пашни. К слову, это хозяйство было создано еще в 1991 году, то есть, по сути, является пионером фермерского движения.

К нашему приезду, 14 мая, была засеяна уже основная часть пашни, около 2 500 гектаров. Остальное будет завершено в ближайшие дни. Таким образом, у фермера Искакова посевная уже приближается к финишу.

Высокий темп работ стал возможен, когда к собственной технике – посевному комплексу «Беларус» – прибавились еще два «Кировца» с сеялками от соседей – хозяйства «Балабеков». В результате сразу вырос суточный показатель засеянных гектаров. Когда в первом хозяйстве посевная завершится, все силы будут брошены на поля, принадлежащие соседям из КХ «Балабеков».

Такая вот взаимовыручка, к которой подтолкнула сама жизнь. Да и протянуть руку помощи соседу в трудный час – всегда было непреложной заповедью на селе.

…Вместе с агрономами двух хозяйств-соседей Азаматом Искаковым и Ануарбеком Кашкановым отправляемся на поле, где идет посевная. Глазам предстают гектары с сохранившейся прошлогодней стерней. Оказалось, в этом году сев здесь будут производить именно по ней. Есть в арсенале у сельчан и такой метод.

– В сезон, когда стоит сушь, поле со стерней затвердевает и становится очень жестким, – рассказывают мне агрономы. – Особенно сильно это проявляется, если осенью не выпадают дожди. Нынче получилось именно так. Взрыхлять такие поля очень сложно: по названной причине ломается навесное оборудование. Поэтому пошли другим путем: выбрали сев по стерне. Последняя сохраняется, однако благодаря современному оборудованию, специальным технологиям, сберегающим почву, семена заглубляются без вспашки и других операций. Нельзя сказать, что такой метод увеличивает гарантии хорошего урожая, однако в нем есть свои плюсы. К примеру, стерня «удерживает» верхний слой почвы от выветривания и защищает от эрозии.

…Вот и поле «Фермерского хозяйства Искаковых». Рядом с посевным комплексом знакомимся с хозяином. Представляется он Саябеком Гизатовым. На вопрос: «Давно ли трудится механизатором?» – вежливо поправляет: «Оператором посевного комплекса».

Говорит, что вся кабина «Беларуса» буквально напичкана всевозможной компьютерной аппаратурой. Поэтому и подходит к его работе больше слово «оператор».

Саябек начал работать в поле с 16 лет. Нынче ему 36, то есть стаж хлебороба уже 20 лет. Говорит, что все у него хорошо. Семья многодетная, четверо детей, ждут пятого. Поэтому отец семейства работает не покладая рук, чтобы был достаток.

Неподалеку, прислонившись к колесам «КамАЗа», обедают два механизатора. Подходим, знакомимся. Оказывается, они из знаменитого хозяйства «Родина», чьи поля находятся через дорогу. Владиславу Давлетшину 30 лет, и он работает на автомашине – заправщике посевных комплексов.

Говорит, что в «Родине» трудится порядка 10 лет. Нравится. Поэтому и работает с хорошим настроением. Владимир Сичкарев значительно старше Владислава, практически годится ему в отцы. Ему доверили заправку семенами посевной техники.

Глядя на двух тружеников, подумалось: два поколения трудятся рядом, а значит, есть преемственность.

На этом встречи и знакомства с людьми за штурвалами – подлинными героями весенней страды – не закончились. На соседнем поле довелось поговорить со спустившемся из кабины мощного «Кировца» Куандыком Мухитовым. Он рассказал, что первая его посевная, когда ему доверили технику, пришлась на далекий 1984 год. С тех пор продолжает трудиться в поле. Его товарищ – механизатор Александр Бенсеитов – на тракторе с 1992-го.

Как разъяснил агроном хозяйства «Балабеков» Ануарбек Кашканов, чтобы заинтересовать людей в высокоэффективной работе на посевной, действует следующая система расценок. За один гектар засеянной площади механизатор зарабатывает 1 800 тенге. В смену он проходит примерно 45–50 гектаров. В итоге ежедневный заработок составляет 65–70 тыс. тенге.

Примерно такое же стимулирование «включается» и в осеннюю хлебоуборку. Конечно, речь идет только о сезонных высоких заработках, однако в хозяйстве делают все, чтобы оплата труда не прерывалась круглый год. Только так можно удержать кадры.

Как затем прокомментировал ситуацию с посевной руководитель отдела сельского хозяйства Целиноградского района Нурлан Думанов, нынче яровой сев будет произведен на 267 тыс. 500 гектарах земли. Из них 228,3 тыс. гектаров отведут под зерновые и зернобобовые культуры. Еще на полях займут свое место однолетние и многолетние травы, другие культуры.

Район полностью обеспечен семенами и удешевленным топливом. В отличие от двух вышеназванных хозяйств, в других агроформированиях посевная только набирает обороты. Завершить ее планируется в начальных числах июня.