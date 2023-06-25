Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым

Тело без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли в реке Кылшыкты, передает Кazpravda.kz со ссылкой на sinegor.kz.

Фото: instagram/sinegor.kz

«25 июня в 09:15 при проведении розыскных мероприятий в реке Кылшыкты и ее окрестностях тело было найдено в котловане глубиной около двух метров. В ходе первоначального осмотра признаков насильственной смерти не установлено. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, 23 июня родные обратились в полицию с заявлением об исчезновении Турара Дуйсембина 20 июня. Камеры зафиксировали его местоположение в районе реки, где нашли тело, ночью 21 июня. Признаков насильственной смерти не установлено, назначена экспертиза.