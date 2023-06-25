Замначальник отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау

Замначальник отдела полиции Зерендинского района Акмолинской области Турар Дуйсембин пропал без вести в Кокшетау, передает Кazpravda.kz .

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По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, заявление о пропаже Дуйсембина поступило в полицию 23 июня.

"По словам супруги, Дуйсембин Т.Т., 20 июня вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Также сообщаем, что в настоящее время Дуйсембин согласно приказа, находится в очередном трудовом отпуске.

Сразу же после поступления заявления, департаментом полиции организованы масштабные поисковые мероприятия, задействован личный состав ОП Зерендинского района, УП г. Кокшетау, аппарата Департамента, военнослужащие и волонтеры", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские просят всех, кто владеет какой- либо информацией о местонахождении Дуйсембина сообщить в правоохранительные органы.