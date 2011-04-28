меню
Личный кабинет
Нормативные правовые акты
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Экология
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Таза Казахстан
Спорт
USD, 516,16
USD 516,16
RUB, 6,25
RUB 6,25
EUR, 584,86
EUR 584,86
Без заголовка
Конкурсы
28 апреля 2011 г. 1:29
343
Конкурсы на 28.04.2011
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
04:32
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
03:00
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
00:30
В Астане презентовали 10-томное собрание трудов Каныша Сатпаева
04:00
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
01:00
На острие волны – соломенные тюки
01:30
Промышленные роботы ускорят автосборку
00:00
Два ангела-хранителя
02:00
Горизонты глубокой переработки
02:30
Пылят, грохочут, загрязняют реки…
03:30
Полевые работы в интерьере проблем
04:30
Всегда на линии огня
00:47
Начался прием заявок на соискание премий, грантов и благодарностей Президента в области СМИ
00:30
Новые имена выставки «Весенний салон-2025»
00:00
Литературная память о войне
02:00
Экосистема «Адал азамат» станет основой новой молодежной политики
01:00
Он Победу застал в Кенигсберге...
00:00
Будем жить «по-умному»
03:00
Программа «Алматы жастары» помогает молодым жителям мегаполиса приобрести собственное жилье
02:30
Ономастика и бюрократия несовместимы
01:41
SARAP на острие проблем
1 мая 2025 г. 1:30
Полководец. Писатель. Патриот
30 апреля 2025 г. 13:00
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
26 апреля 2025 г. 1:00
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
26 апреля 2025 г. 15:19
Серик Сапиев возглавил Национальный сурдлимпийский комитет РК
2 мая 2025 г. 9:09
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
28 апреля 2025 г. 8:35
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
29 апреля 2025 г. 1:30
Будет ли в столице новый сквер?
29 апреля 2025 г. 10:06
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
28 апреля 2025 г. 15:30
Заморозки снова придут в Казахстан
26 апреля 2025 г. 0:30
География инвестиций расширяется
26 апреля 2025 г. 2:00
Комплексные меры приносят эффект
28 апреля 2025 г. 9:06
Токаев произвел кадровое назначение
26 апреля 2025 г. 10:30
Рыбакина: «Я всё ещё не в лучшей форме»
27 апреля 2025 г. 7:24
Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
26 апреля 2025 г. 1:30
Укрепляя международные спортивные связи
29 апреля 2025 г. 9:36
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
28 апреля 2025 г. 9:52
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
26 апреля 2025 г. 11:00
Законопроект «Об искусственном интеллекте» обсудили на заседании Общественной палаты
28 апреля 2025 г. 19:02
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
26 апреля 2025 г. 3:00
Корифей творческого духа
3 апреля 2025 г. 3:00
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
10 апреля 2025 г. 13:55
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
3 апреля 2025 г. 11:39
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
8 апреля 2025 г. 15:17
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
18 апреля 2025 г. 9:44
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
9 апреля 2025 г. 1:32
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
14 апреля 2025 г. 11:36
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
7 апреля 2025 г. 19:37
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
17 апреля 2025 г. 11:55
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
3 апреля 2025 г. 2:30
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
4 апреля 2025 г. 1:00
Формула успеха для Казахстана
16 апреля 2025 г. 10:58
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
12 апреля 2025 г. 1:28
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
8 апреля 2025 г. 9:51
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
20 апреля 2025 г. 14:30
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
3 апреля 2025 г. 1:00
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
7 апреля 2025 г. 8:10
В каких районах Астаны появятся новые школы
3 апреля 2025 г. 8:36
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
6 апреля 2025 г. 12:45
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
14 апреля 2025 г. 15:43
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 8:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]