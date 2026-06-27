Вода становится ценностью

Рост населения, урбанизация и глобальные климатические изменения усиливают нагрузку на водные ресурсы, что требует не только модернизации инфраструктуры, но и изменения потребительских привычек. Последние данные показывают, что проводимая государством работа по формированию культуры рационального и бережного использования воды начинает приносить первые результаты.

Как сообщил руководитель проекта информационно-аналитического центра водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Ермахан Полат, в городах респуб­ликанского значения зафиксировано снижение средних объемов водопот­ребления на одного человека, несмотря на продолжающийся рост численности населения. Так, если в 2024 году житель Астаны в среднем за год потреблял 70,9 кубометра воды, то в 2025-м этот показатель снизился до 67,8 кубометра. В Алматы расход воды на одного человека уменьшился с 73,3 до 69,1 кубометра в год, а в Шымкенте – с 63,7 до 62,5 кубометра.

– Снижение объемов потребления говорит о постепенном формировании навыка бережного отношения к прес­ной воде и повышении осведомлен­ности граждан о важности ее экономии. Этому способствует комплексная информационно-просветительская работа, проводимая Министерством водных ресурсов и ирригации, – отметил Ермахан Полат.

Одним из основных направлений этой работы стало информирование населения о простых и эффективных способах водосбережения в повседневной жизни. С этой целью ведомством разработаны специальные рекомендации и памятки для бытового применения. Они размещены на 145 объектах, включая аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, торгово-развлекательные комплексы и образовательные учреждения. Более того, информационной кампанией охвачены три города республиканского значения, 17 областных центров и три города областного значения.

Формирование культуры водосбережения требует долгосрочной сис­темной работы, поскольку речь идет не только об экономии ресурсов, но и повышении экологической ответственности населения. Особая роль здесь, по словам Ермахана Полата, отводится подрастающему поколению. Так, с прошлого года в Казахстане осуществляется масштабный проект «Экономь воду – сохраняй будущее», направленный на воспитание бережного отношения к воде среди детей и молодежи.

– В рамках этой инициативы в школах, колледжах и вузах проводятся открытые уроки и экологические часы с участием представителей министерства, депутатов Парламента, руководителей международных организаций и представителей дипломатического корпуса. За время действия проекта его участниками стали более 3,3 миллиона учащихся по всей стране, – пояснил представитель МВРИ РК, добавив, что работа в данном направлении будет продолжена.

Также до конца года планируется осуществление новых инициатив, в том числе разработка методического ресурса для педагогов и проведение республиканского форума для родителей, посвященного вопросам экономии воды.

Параллельно ведется изучение особенностей бытового водопотребления. И, как рассказал Ермахан Полат, проведенное специалистами ведомства исследование показало, что объемы использования воды существенно различаются в зависимости от типа жилья и применяемых санитарно-технических приборов.

Например, в городской квартире водопотребление на человека в среднем ниже, чем в частном доме. Это связано с более высокими тарифами и ограничениями в городском водоснабжении. При этом наибольшее потребление воды приходится на санитарно-гигиенические процедуры такие, как прием ванной, душа и так далее. Поэтому важно знать, что применение водосберегающих технологий позволяет сократить расход воды на 30–50%.

– Есть смысл устанавливать аэраторы на кранах, экономичные душевые насадки, смесители с термостатическим регулированием и системы двойного слива. Существенную экономию также обеспечивает использование современных стиральных и посудомоечных машин в экономичных режимах, которые расходуют значительно меньше воды по сравнению с ручными способами стирки и мытья посуды, – приводит пример Ермахан Полат.

К другим действенным мерам, по его словам, следует отнести своевременное устранение утечек, а также отключение воды во время чистки зубов, рациональное использование воды при уборке и постоянный контроль над бытовым потреблением.

– Это может быть замена неисправных смесителей, протекающих сливных бачков, которые приводят к существенным потерям воды. Также стоит отдавать предпочтение влажной уборке без чрезмерного расхода воды и использование пароочистителей и моющих пылесосов, – добавил эксперт.

Важным направлением дальнейшей работы остается совершенствование системы водного учета и контроля: это установка индивидуальных счетчиков воды во всех квартирах и частных домах для учета и снижения необоснованных расходов; внедрение интеллектуальных систем мониторинга, позволяющих отслеживать потребление в реальном времени и получать уведомления о возможных утечках; установка умных сантехнических приборов, включая автоматические смесители, бачки с двойным сливом и сенсорные системы контроля расхода воды.

Снижение объемов водопотребления в крупных городах показывает, что формирование культуры водосбережения постепенно становится частью повседневной жизни казахстанцев. Однако в условиях растущего дефицита гидроресурсов, особенно пресных, эта работа требует дальнейшего развития и вовлечения всех участников процесса – государства, образовательных учреждений, бизнеса, самих граждан. Именно ответственное отношение к воде становится сегодня одним из важнейших факторов устойчивого развития страны и сохранения ее природного потенциала для будущих поколений.