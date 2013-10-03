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Конкурсы
Без заголовка
3 октября 2013 г. 7:31
Конкурсы на 03.10.2013 -
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Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
00:00
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
00:30
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
00:45
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
00:15
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
00:00
Какой портрет, какой массаж!
08:32
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
00:00
Где в столице свежий воздух?
02:00
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
00:00
Семья – сакральная ценность
00:00
Девушки идут без поражений
00:00
Гонка сильнейших
01:30
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
00:00
Недетские страдания
00:00
Ход королевы
01:45
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
01:00
Садоводы поливают грядки... бензином
01:15
Хлорелла его побери!
02:15
Дружба у нас в крови
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
26 июля 2022 г. 1:00
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
27 июля 2022 г. 0:00
Дворец на разграбление
26 июля 2022 г. 3:15
К архитектуре интеллектуального архива
26 июля 2022 г. 0:00
Корень "сахарных" проблем Казахстана
26 июля 2022 г. 0:30
Урал бьет тревогу
28 июля 2022 г. 0:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
27 июля 2022 г. 0:15
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
28 июля 2022 г. 0:00
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
26 июля 2022 г. 19:30
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
27 июля 2022 г. 1:00
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
28 июля 2022 г. 1:45
Совет «удобных» людей?
26 июля 2022 г. 1:30
Когда доходы ниже средних
26 июля 2022 г. 19:23
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
28 июля 2022 г. 1:30
Арийцы и Большая Евразия
28 июля 2022 г. 1:15
Не последняя пандемия
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
15 июля 2022 г. 2:54
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19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
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Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
4 июля 2022 г. 10:21
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
14 июля 2022 г. 11:14
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
20 июля 2022 г. 11:58
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Казахстанская правда
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