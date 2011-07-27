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Конкурсы
27 июля 2011 г. 8:01
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Конкурсы на 27.07.2011
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На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
00:00
Очередной триумф Елены
00:00
Пока не клюнет… «газовый петух»?
00:00
Газета, духовность и молодежь
16 мая 2023 г. 14:19
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
15 мая 2023 г. 13:01
Дело о спецЦОНах передано в суд
18 мая 2023 г. 15:55
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
18 мая 2023 г. 0:00
Вокруг да около науки
19 мая 2023 г. 20:06
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
17 мая 2023 г. 9:45
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
18 мая 2023 г. 14:21
Осужденная совершила побег в Алматинской области
15 мая 2023 г. 9:02
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
15 мая 2023 г. 1:30
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
15 мая 2023 г. 1:00
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
18 мая 2023 г. 16:41
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
17 мая 2023 г. 9:30
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
20 мая 2023 г. 11:04
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
15 мая 2023 г. 8:29
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
16 мая 2023 г. 1:00
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
15 мая 2023 г. 3:00
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
15 мая 2023 г. 0:00
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы защитил свой пояс в профессионалах, а в любителях чемпионом мира стал Санжар Ташкенбай
18 мая 2023 г. 4:00
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
15 мая 2023 г. 0:30
Сборная Казахстана открыла чемпионат мира в элитном дивизионе волевой победой над соперниками из Норвегии
19 мая 2023 г. 18:06
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
28 апреля 2023 г. 18:43
Объявлены даты ЕНТ-2023
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
6 мая 2023 г. 4:00
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
6 мая 2023 г. 5:30
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
5 мая 2023 г. 18:03
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
5 мая 2023 г. 0:30
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
28 апреля 2023 г. 23:03
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
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Казахстанская правда
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