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На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
Очередной триумф Елены
Пока не клюнет… «газовый петух»?
Газета, духовность и молодежь
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы защитил свой пояс в профессионалах, а в любителях чемпионом мира стал Санжар Ташкенбай
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Сборная Казахстана открыла чемпионат мира в элитном дивизионе волевой победой над соперниками из Норвегии
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

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