Бибисара Асаубаева возглавила общую таблицу женского Гран-при FIDE

Вчера в Шымкенте финишировал второй этап Гран-при FIDE среди женщин, где победительницей стала россиянка Александра Горячкина
Призовую тройку этих состязаний замкнула казахстанка Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz
Помимо Горячкиной, впереди Асаубаевой оказалась еще китаянка Тан Чжунъи.
По сумме девяти раундов лидер женской сборной Казахстана набрала 5 очков, что позволило ей разместиться на третьей позиции шымкентских соревнований. Набранные баллы позволили Бибисаре возглавить общую таблицу Гран-при по итогам двух этапов, включая состязания, которые прошли летом в Тбилиси (Грузия).
Суммируя очки прошедших этапов (105+77,5), Асаубаева на данный час накопила 182,5 пункта. За ней в таблице располагается гречанка Ставрула Цолакиду (149,17). Третье место делят польская шахматистка Алина Кашлинская (130) и чемпионка турнира в Шымкенте Александра Горячкина (130).
Третий этап женского Гран-при FIDE состоится уже в 2025 году, с 17 по 28 февраля в Монако.