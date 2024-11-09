Бибисара Асаубаева возглавила общую таблицу женского Гран-при FIDE

Шахматы
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Вчера в Шымкенте финишировал второй этап Гран-при FIDE среди женщин, где победительницей стала россиянка Александра Горячкина 

Фото: fide.com

Призовую тройку этих состязаний замкнула казахстанка Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz

Помимо Горячкиной, впереди Асаубаевой оказалась еще китаянка Тан Чжунъи.

По сумме девяти раундов лидер женской сборной Казахстана набрала 5 очков, что позволило ей разместиться на третьей позиции шымкентских соревнований. Набранные баллы позволили Бибисаре возглавить общую таблицу Гран-при по итогам двух этапов, включая состязания, которые прошли летом в Тбилиси (Грузия).

Суммируя очки прошедших этапов (105+77,5), Асаубаева на данный час накопила 182,5 пункта. За ней в таблице располагается гречанка Ставрула Цолакиду (149,17). Третье место делят польская шахматистка Алина Кашлинская (130) и чемпионка турнира в Шымкенте Александра Горячкина (130).

Третий этап женского Гран-при FIDE состоится уже в 2025 году, с 17 по 28 февраля в Монако.

#рейтинг #шахматы #FIDE #Асаубаева

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