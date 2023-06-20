Библионяня присмотрит

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Флора Левина

В Семее в центральной городской библиотеке открылся кабинет для детей.

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Проект называется «Биб­лионяня». Если вам необходимо отлучиться по делам и не с кем оставить ребенка, то можно смело отправляться в городскую библиотеку. Здесь ежедневно в летнее время занимаются с детьми в возрасте от четырех до десяти лет, причем совершенно бесплатно. Малыши рисуют или лепят из пластилина зверушек, их старшие товарищи практикуются в разговорном казахском, устраивают игры и конкурсы. Все вместе дружно смотрят любимые мультфильмы или играют. Кабинет оборудован всем необходимым.

Встречает ребятишек и занимается с ними библионяня Нургуль Амангельды. Но библиотека, разумеется, не заменяет детский сад или курсы по подготовке к школе.

Посещение библиотеки для ребенка – выход в новую среду, отличную от домашней, возможность общения с другими детьми и взрос­лыми. Родители, бабушки и дедушки уже оценили проект. Пока старшие заняты в читальном зале или отлучились по делам, ребенок проводит время со сверстниками и находит новых друзей.

#дети #Семей #библиотека #библионяня

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