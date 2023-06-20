Библионяня присмотрит Свежий выпуск 20 июня 2023 г. 2:30 39 Флора Левина В Семее в центральной городской библиотеке открылся кабинет для детей. фото автора Проект называется «Библионяня». Если вам необходимо отлучиться по делам и не с кем оставить ребенка, то можно смело отправляться в городскую библиотеку. Здесь ежедневно в летнее время занимаются с детьми в возрасте от четырех до десяти лет, причем совершенно бесплатно. Малыши рисуют или лепят из пластилина зверушек, их старшие товарищи практикуются в разговорном казахском, устраивают игры и конкурсы. Все вместе дружно смотрят любимые мультфильмы или играют. Кабинет оборудован всем необходимым. Встречает ребятишек и занимается с ними библионяня Нургуль Амангельды. Но библиотека, разумеется, не заменяет детский сад или курсы по подготовке к школе. Посещение библиотеки для ребенка – выход в новую среду, отличную от домашней, возможность общения с другими детьми и взрослыми. Родители, бабушки и дедушки уже оценили проект. Пока старшие заняты в читальном зале или отлучились по делам, ребенок проводит время со сверстниками и находит новых друзей. #дети #Семей #библиотека #библионяня