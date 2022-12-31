Бился в конвульсиях: полицейские в области Абай спасли водителя

Приступ эпилепсии на дороге произошел у водителя сегодня рано утром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

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Экипаж батальона патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Али Адылгазинова и старшего лейтенанта Олжаса Уйсимбаева в 6 утра осуществляли охрану общественного порядка.

На перекрестке Шакарима - Кабанбай Батыра остановилась автомашина ЛАДА Гранта. Из пассажирского сидения вышел мужчина и начал звать на помощь.

Полицейские в считанные секунду подоспели на помощь. Водитель уже находился в тяжелом состоянии, у него начались судороги.

Разжав челюсть, сотрудники оказали ему первую медицинскую помощь, привели в чувства и вызвали бригаду медиков.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.