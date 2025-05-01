Битва смелых идей и инноваций Статьи 1 мая 2025 г. 7:39 3 Насихат Оркушпаева старший корреспондент отдела общества В столице при поддержке Министерства культуры и информации состоялся Кубок молодежного предпринимательства Enactus Kazakhstan National Expo 2025 Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Нынешний год для участников – юбилейный, прошло 30 лет со дня начала реализации данного проекта. С этим знаменательным событием студентов вузов и колледжей, а также школьников поздравил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев. Национальный офис Enactus координирует деятельность команд и развивает студенческое сообщество предпринимателей. Участники проекта реализуют социально-экономические идеи, которые позволяют людям улучшить свою жизнь и развить предпринимательские навыки самих студентов. – От имени Правительства Казахстана поздравляю с проведением национального Кубка по профессиональным стартапам и инновациям. В этом году Enactus Kazakhstan National Expo исполняется 30 лет. За это время программа предоставила много возможностей для молодежи нашей страны для того, чтобы они могли раскрыть свои творческие способности, проявить себя. Enactus – один из ведущих проектов в мире, – сказал Ермек Кошербаев, назвав это событие настоящим фестивалем креатива и инноваций. В своей речи заместитель Премьер-министра отдельно остановился на значимости Года рабочих профессий, инициированного Президентом Касым-Жомартом Токаевым. По словам Ермека Беделбаевича, от рабочего человека сегодня требуются не просто базовые знания профессиональной деятельности, но и инженерные, а также управленческие навыки. – Государство активно поддерживает движение Enactus как возможность раскрыть потенциал молодежи и реализовать смелые идеи, обеспечив тем самым качественные старты профессиональной карьеры. Мы убеждены, что именно вы, представители нового поколения, станете движущей силой и обеспечите устойчивое развитие нашей страны. Вне зависимости от того, кто станет обладателем главного приза, каждый из вас, участников, уже победитель, – добавил заместитель главы Кабмина, приведя в пример успех Романа Линейцева – генерального спонсора Enactus Kazakhstan. Разработчик мобильных игр Роман Линейцев – один из тех, кто благодаря природному упорству достиг высот в предпринимательстве. – Глядя на вас, вижу себя несколько лет назад: тот же огонь в глазах, те же вопросы о том, а получится ли, а нужно ли это. И знаете, что самое интересное? Первые чувства никуда не исчезают: также хочется что-то делать, строить, менять. Помогать нужно не когда ты уже состоялся, а прямо сейчас, пока растешь, – обратился к школьникам и студентам молодой предприниматель. Отметим, что в рамках двухдневного мероприятия прошла также выставка инновационных проектов, бизнес-сессия Ассоциации выпускников, финалы II Кубка студенческого предпринимательства среди студентов колледжей, VI Республиканского чемпионата школьного предпринимательства. По итогам Enactus Kazakhstan National Expo 2025 инновационные решения победителей были отмечены высокими оценками. Обладателям Кубка предстоит защищать честь страны на Enactus World Cup 2025 – мировом чемпионате по студенческому предпринимательству, который состоится в столице Таиланда Бангкоке. #Астана #кубок #Enactus