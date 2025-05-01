Нынешний год для участников – юбилейный, прошло 30 лет со дня начала реализации данного проекта. С этим знаменательным событием студентов вузов и колледжей, а также школьников поздравил замес­титель Премьер-министра ­Ермек ­Кошербаев.

Национальный офис Enactus координирует деятельность команд и развивает студенческое сообщество предпринимателей. Участники проекта реализуют социально-экономические идеи, которые позволяют людям улучшить свою жизнь и развить предпринимательские навыки самих студентов.

– От имени Правительства Казахстана поздравляю с проведением национального Кубка по профессиональным стартапам и инновациям. В этом году Enactus Kazakhstan National Expo исполняется 30 лет. За это время программа предоставила много возможностей для молодежи нашей страны для того, чтобы они могли раскрыть свои твор­ческие способности, проявить себя. Enactus – один из ведущих проектов в мире, – сказал Ермек Кошербаев, назвав это событие настоящим фестивалем креатива и инноваций.

В своей речи заместитель Премьер-министра отдельно остановился на значимости Года рабочих профессий, инициированного Президентом Касым-Жомартом Токаевым. По словам Ермека Беделбае­вича, от рабочего человека сегодня требуются не просто базовые знания профессиональной деятельности, но и инженерные, а также управленческие навыки.

– Государство активно поддерживает движение Enactus как возможность раскрыть потенциал молодежи и реализовать смелые идеи, обеспечив тем самым качественные старты профессиональной карьеры. Мы убеждены, что именно вы, представители нового поколения, станете движущей силой и обеспечите устойчивое развитие нашей страны. Вне зависимости от того, кто станет обладателем главного приза, каждый из вас, участников, уже победитель, – добавил заместитель главы Кабмина, приведя в пример успех Романа Линейцева – генерального спонсора Enactus Kazakhstan.

Разработчик мобильных игр Роман Линейцев – один из тех, кто благодаря природному упорству достиг высот в предпринимательстве.

– Глядя на вас, вижу себя несколько лет назад: тот же огонь в глазах, те же вопросы о том, а получится ли, а нужно ли это. И знаете, что самое интересное? Первые чувства никуда не исчезают: также хочется что-то делать, строить, менять. Помогать нужно не когда ты уже состоялся, а прямо сейчас, пока растешь, – обратился к школьникам и студентам молодой предприниматель.

Отметим, что в рамках двухдневного мероприятия прошла также выставка инновационных проектов, бизнес-сессия Ассоциации выпускников, финалы II Кубка студен­ческого предпринимательства среди студентов колледжей, VI Рес­публиканского чемпионата школьного предпринимательства.

По итогам Enactus Kazakh­stan National Expo 2025 инновационные решения победителей были отмечены высокими оценками. Обладателям Кубка предстоит защищать честь страны на Enactus World Cup 2025 – мировом чемпионате по студенческому предпринимательству, который состоится в столице Таиланда Бангкоке.