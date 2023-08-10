Благодарность за отвагу

Старший лейтенант полиции Мурат Казбеков и капитан полиции Айбек Едигеев отличились при пожаре в пяти­этажном жилом доме № 32 по проспекту Абая в Кызылорде. Находясь поблизости от места происшествия, они среагировали моментально и еще до приезда пожарных вывели из горящей квартиры на втором этаже двоих подростков.

Офицеров от имени министра поздравил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Руслан Кайракбаев.

– Я считаю, что ребята – настоящие герои, – отметил он. – Они не растерялись в нестандартной ситуации и, понимая опасность происходящего, бросились помогать людям.

– Приятно, конечно, когда твой поступок отмечают, – сказал Айбек Едигеев. – Но я уверен, что будь на нашем с Муратом месте в тот момент любой другой сотрудник полиции, он поступил бы так же, ведь наша работа – это забота о безопасности граждан.