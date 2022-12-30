Благотворительные фонды в Астане подозревают в вовлечении детей в культовые обряды

Департамент полиции города Астаны расследует уголовное дело по подозрению в пропаганде религиозного превосходства со стороны общественных благотворительных фондов, действующих в столице под видом пансионатов для детей из малообеспеченных семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

«Сотрудник одного из этих фондов вел открытые проповеди для большого круга лиц, в которых прямо оскорблялись религиозные чувства и национальные традиции последователей иных конфессий.

В нарушение законодательства среди несовершеннолетних воспитанников пансионатов данных фондов распространялись религиозные догмы зарубежных проповедников», – заявили в ДП.

Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранных учебных материалов религиозного характера, а также систематическое вовлечение детей в культовые обряды. Последние направлены на отведение детей от национальных традиций и ценностей казахстанского общества, отметили в полиции.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, иные сведения разглашению не подлежат.