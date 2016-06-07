Блистательный дуэт

Галия ШИМЫРБАЕВА
Эта школа из года в год показывает высокие результаты, но в нынешнем году она превзошла, что называется, себя. Обладателями знака отличия «Алтын белгi» стали 15 ее выпускников.
– Это был закономерный результат, – говорит директор школы Аягуль Миразова. – Начав с 1 сентября, мы каждую неделю проводили у выпускников пробные тестирования. – Рассчитывали, что в текущем году 125 баллов получат пятеро наших детей, но трое не дотянули. Гаухар Сабитова, например, получила 124, а Рустем Кенжебеков – 122 балла.

Аружан Меирханова, Рамзия и ее сестра-близнец Мариям (119 баллов) Оспановы еще до сдачи ЕНТ стали студентами Назарбаев Университета, успешно пройдя три этапа тестирования. Рустем Кенжебеков поступил на грант в один в вузов Англии.

Кстати, все выпускники школы-гимназии № 159 выходят из ее стен с неплохим знанием английского. Это стало возможным благодаря Сауле Сайдикеевой, подтвердившей звание учителя-новатора в Швеции, и Шолпан Шабдановой, неоднократно выигрывавшей гранты на повышение квалификации в США и Великобритании.

– Кадры решают все, – уверена педагог с 46-летним стажем Аягуль Миразова. – С такими учителями, как у нас, можно работать. Она перечисляет имена тех педагогов, благодаря которым выпускники показали блестящие результаты. Учитель-новатор, автор учебников и дидактических материалов, обладатель именного кабинета историк Гульмира Асанбекова, казаховед Салтанат Айнабекова (кстати, классный руководитель класса, который окончили Рамзия Оспанова и Аружан Меирханова), знаменитый в Алматы русовед Гульнара Таттибекова, математики Нурбахыт Бакиева, Бахытжамал Дюсебаева и Гуляйна Рахманкулова, физики Алия Сарсенбаева и Кайратбек Шадиев, выигравший в прошлом году звание лучшего учителя республики.

Эта школа – ровесница независимости, одна из первых в Алматы казахских школ, она открылась в 1991 году, а в 1992-м стала экспериментальной площадкой Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина. Первое поколение казахстанских учебников, авторы большинства из которых – учителя этой школы, проходило адаптацию именно на ее базе. Директор заверяет, что текучести кадров в ее школе фактически нет.

– В городе ходили слухи, что если повезет устроиться к нам, то непременно дадут жилье, – продолжает директор. – Это так и было. Чтобы удержать талант­ливых учителей, которых, принимая на работу, я «просеивала» как через сито, приходилось бегать в Министерство образования и науки выпрашивать комнату в общежитии. Так я сохранила костяк. И еще. Все думают, что у нас учатся дети только именитых родителей. Это неправда. Наши дети из разных семей. А родителей мы с первых дней приучаем не пускать процесс обучения своих чад на самотек. То, что наши дети показали высокие результаты, – это плоды совместной с ними работы.

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