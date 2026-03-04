Ближе к зрителю

Кино
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области стартовали Респуб­ликанские дни казахстанского кино. Впервые в истории проекта церемония открытия прошла не в областном центре, а в сельской местности.

Дни проходят второй год подряд под патронатом Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино. В этом году организаторы решили провести кинофорум в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова. Здесь состоялся показ фильма «Капитан Байтасов», основанного на реальных событиях. Картина
посвящена подвигу Газиза Байтасова, капитана полиции, удостоен­ного высшей государственной награды звания Халық қаһарманы.

В течение недели жители Северо-Казахстанской области смогут увидеть лучшие отечественные фильмы разных жанров. Культурная программа отмечена и таким значимым событием, как открытие Цифрового музея районного креа­тивного IT-центра Digital Zerde. Новое интерактивное пространство позволит посетителям познакомиться с историей района через современные цифровые технологии.

