Ближе к зрителю Кино 7 марта 2026 г. 0:20 0 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Северо-Казахстанской области стартовали Республиканские дни казахстанского кино. Впервые в истории проекта церемония открытия прошла не в областном центре, а в сельской местности. Фото акимата СКО Дни проходят второй год подряд под патронатом Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино. В этом году организаторы решили провести кинофорум в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова. Здесь состоялся показ фильма «Капитан Байтасов», основанного на реальных событиях. Картина посвящена подвигу Газиза Байтасова, капитана полиции, удостоенного высшей государственной награды звания Халық қаһарманы. В течение недели жители Северо-Казахстанской области смогут увидеть лучшие отечественные фильмы разных жанров. Культурная программа отмечена и таким значимым событием, как открытие Цифрового музея районного креативного IT-центра Digital Zerde. Новое интерактивное пространство позволит посетителям познакомиться с историей района через современные цифровые технологии. #СКО #кино #Капитан Байтасов