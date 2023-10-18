Ближний Восток: искать пути к миру

Министерство иностранных дел РК обнародовало заявление, касающееся вооруженного столкновения между ХАМАС и Израилем.

«Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв Генерального сек­ретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

Как заявил Президент Респуб­лики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на Саммите СНГ в Бишкеке, «нельзя прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать».

Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущей к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры, говорится в заявлении МИД РК.

Также в нем подчеркивается, что в сложившейся ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права и следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа.

«Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира», – подчеркивается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также обозначило солидарность Казахстана с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта.

«В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы «два государства для двух народов», – отмечается в заявлении.