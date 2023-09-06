«Білім – өмір шырағы»

За каждой личностью, чья педагогическая деятельность представлена на стендах экспозиции, стоит Учитель с большой буквы.

А еще – хороший организатор, ведь в послужном списке всех без исключения значится не только преподавание определенного предмета, но и административная работа. Кто-то возглавлял школу, а кто-то – университетскую кафедру.

К примеру, Маржан Тасова в 1941-м окончила Туркестанское педагогическое училище, в 1943 году – Чимкентский учительский институт. Спустя годы она продолжила образование, окончив в 1956-м филологический факультет Казахского государственного университета.

Свою трудовую биографию Маржан Тасова начинала в Турекульской семилетней школе учительницей казахского языка и литературы. А уже спустя два года ее назначили директором школы в ауле Шаян. Еще через два года она стала директором средней школы в ауле Отрар. Педагог охотно соглашалась отправиться туда, где нужны были ее знания, талант воспитателя и деловая хватка.

Герой Социалистического Труда, отличник просвещения СССР, отличник народного просвещения Казахской ССР Маржан Тасова ушла на заслуженный отдых с позиции директора школы-интерната № 12 города Чимкента, которая сегодня носит ее имя.

На протяжении 10 лет возглавляла специализированную гимназию № 8 им. М. Х. Дулати с обучением на трех языках Шолпан Бейсенбаева. После года работы учителем ее назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а еще через год – директором учебного заведения.

Шолпан Асылбековна уверена, что призвание, талант учителя во многом определяют судьбу учеников, а опыт руководителя создает имидж целой школы. Она по-прежнему частый гость в школе, в курсе всех ее дел и успехов. Ее имя на слуху и у выпускников школы, и у коллег, с которыми удалось наладить плодотворное сотрудничество.

– Если педагог соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он – совершенный педагог, – считает родитель Любовь Говорова. – Так говорил Лев Толстой. Шолпан Асылбековна не просто совершенный педагог, а педагог от Бога. Мы ценим ее труд, я очень рада, что мои сыновья учились в гимназии № 8 им. М. Х. Дулати. И кто бы что ни говорил, она – лучший директор этой школы. Таких управленцев сейчас практически не встретишь. Наши успешные дети – результат ее воспитания.

Неоценимый вклад в развитие образования страны внесла доктор педагогических наук, профессор ЮКУ им. М. Ауэзова Асма Калыбекова, посвятившая свою жизнь исследованию проб­лем подготовки педагогов, возрождению и использованию идей народной педагогики казахов в воспитании подрастающего поколения.

Доктор педагогических наук, академик, профессор Асма Калыбекова заведовала кафедрой общей педагогики и этнопедагогики с 1998 по 2011 год. 11 лет она возглавляла диссертационный совет ЮКГУ им. М. Ауэзова. Под ее руководством подготовили и успешно защитили диссертации пятеро докторов, 34 кандидата, 22 магистра педагогических наук.

Закономерным итогом ее деятельности стала подготовка и издание ряда книг. Особое место среди них занимают «Народная мудрость казахов о воспитании» и «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов», ставшие в определенном смысле визитной карточкой страны. Они оказались настолько популярны и востребованы, что изданы на русском, казахском и английском языках. На большом теоретическом материале ученым показано непреходящее значение народных казахских традиций в воспитательном процессе и их роль в формировании нравственных качеств личности.

Организаторы выставки рассказали также о таких известных в Шымкенте учителях и руководителях школ, как Кахар Апатанов, Катира Кадырбаева, Балхия Комекбаева, Жанат Тажиева.