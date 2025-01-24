Блогер Дана Есеева умилила Казнет трендом из соцсетей

Фото: instagram.com/dana_yesseyeva/

Блогер повторила тренд «Обними себя маленькую». По этому поводу она поделилась своими мыслями с подписчиками в Instagram.

«Представь себя маленькой, а затем мысленно обними себя. Скажи слова, которые тебе хотелось услышать в детстве. Это действие помогает проявить к себе заботу и любовь. Многие из нас в детстве переживали ситуации, которые могли оставить эмоциональные раны. Обнимая своего «внутреннего ребенка», мы признаём его боль, даем ему то, чего не хватало - поддержку, принятие и любовь. Принять себя целиком, со всеми нашими страхами, ошибками и уязвимостями, накопленными с детства. Обнять мысленно себя маленькую, почувствовать, что ты можешь быть своим собственным источником силы», – написала Дана Есеева.

Философский настрой Даны впечатлил подписчиков. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии.