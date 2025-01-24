Блогер Дана Есеева умилила Казнет трендом из соцсетей

Трогательное видео с ее участием создано с помощью искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz
Блогер повторила тренд «Обними себя маленькую». По этому поводу она поделилась своими мыслями с подписчиками в Instagram.
«Представь себя маленькой, а затем мысленно обними себя. Скажи слова, которые тебе хотелось услышать в детстве. Это действие помогает проявить к себе заботу и любовь. Многие из нас в детстве переживали ситуации, которые могли оставить эмоциональные раны. Обнимая своего «внутреннего ребенка», мы признаём его боль, даем ему то, чего не хватало - поддержку, принятие и любовь. Принять себя целиком, со всеми нашими страхами, ошибками и уязвимостями, накопленными с детства. Обнять мысленно себя маленькую, почувствовать, что ты можешь быть своим собственным источником силы», – написала Дана Есеева.
Философский настрой Даны впечатлил подписчиков. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии.
«Прямо в точку, сейчас как раз мне это надо было», «Даночка, вы прелесть. У меня было самое счастливое детство. Я так благодарю родителей и аташку с апашкой», «В детстве такая сладкая крошка. ИИ творит чудеса. Приходит в голову только благодарность родителям за самое счастливое детство, которое до сих пор греет своей теплотой», «Такая же, не изменилась, вай, какая сладкая, вам надо ещё одну девочку», – отреагировали фолловеры.