Блок законодательных актов Республики Казахстан

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Постановление Правительства Республики Казахстан О приватизации республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский центр стандартизации, метрологии и экологии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года № 136 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года № 737 Сведения по инвестиционным приватизационным фондам по состоянию на 01.08.2006 г. Cодержание - скачать

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