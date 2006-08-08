Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО приватизации республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский центр стандартизации, метрологии и экологии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года № 136Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года № 737Сведения по инвестиционным приватизационным фондам по состоянию на 01.08.2006 г.
Cодержание - скачать