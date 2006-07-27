Блок законодательных актов Республики Казахстан

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Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 696 Об утверждении Правил проведения легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 674 Об утверждении Правил транзита продукции, подлежащей экспортному контролю Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 697 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 698 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2004 года № 1066 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2006 года № 702 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года № 161 Указ Президента Республики Казахстан О награждении орденом «Достык» II степени ПАКУШ Л. В. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 5 О судебной практике применения налогового законодательства Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 6 О судебной практике по делам о вымогательстве Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 7 О судебной практике назначения видов исправительных учреждений лицам, осужденным к лишению свободы Содержание 27.07.2006 - скачать

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