Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 696Об утверждении Правил проведения легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 674Об утверждении Правил транзита продукции, подлежащей экспортному контролюПостановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 697О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 698О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2004 года № 1066Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2006 года № 702О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года № 161Указ Президента Республики КазахстанО награждении орденом «Достык» II степени ПАКУШ Л. В.Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 5О судебной практике применения налогового законодательстваНормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 6О судебной практике по делам о вымогательствеНормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 7О судебной практике назначения видов исправительных учреждений лицам, осужденным к лишению свободы
Содержание 27.07.2006 - скачать