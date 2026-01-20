Вся биография Бочкова связана с хоккеем с мячом. Еще мальчишкой в родном Краснотурьинске (Свердловская область, РФ) он полюбил эту искрометную игру и остался верен ей до конца своей жизни. И первой командой стал местный «Маяк». А оттуда он перебрался в алма-атинское «Динамо», которое возглавлял его первый тренер и земляк Эдуард Фердинандович Айрих. Кстати, вместе с ним в тогдашней столице Казахстана высадился целый десант из Краснотурьинска. Случилось это в далеком 1969 году. Вот что писал в своей книге «Магия русского хоккея», выпущенной им в 2013 году, Валерий Анатольевич о том периоде пребывания в Алма-Ате: «Основной моей командой стало алма-атинское «Динамо», где я сформировался как хоккеист. С нею прошел долгий путь от зеленого новичка до чемпиона страны, из нее попал в сборную, стал неоднократным чемпионом мира».

Сам Бочков всегда говорил, что ему выпал счастливый билет и он оказался в Алма-Ате. Несколько лет назад он приезжал в наш город. Пришел на стадион, разул­ся, вышел на зеленый газон и, раскинув в стороны руки, произнес: «Здесь прошли лучшие мои годы». И это правда. Он состоялся как личность, как спортсмен. Именно в Алма-Ате Боча, как его прозвали болельщики, получил признание. «Он был нападающим от Бога, – рассказал недавно его одноклубник Борис Александрович Чехлыстов, – мог сыграть и с краю, и в центре. Всегда был нацелен на ворота. Конечно, таких рекордов, как Женька Агуреев, он не бил (в сезоне 1979 года последний забил 74 гола). Однако Бочу тоже отличали нацеленность на ворота соперников, умение «читать» игру, сделать проникающий пас на того, кто находился в хорошей позиции. Ведь он за свою карьеру забил 353 мяча в 486 играх. И еще его отличали «легкие» ноги. В хоккее это очень важно – быстро бегать и хорошо кататься на коньках».

Бочкова любили не только поклонники оранжевого мяча, но и тренеры. В своей книге он с благодарностью вспоминает Эдуарда Айриха, Казбека Байбулова, Владимира Алешина, Василия Трофимова, работавшего со сборной. «Айрих и Трофимов, – писал Бочков в одном из своих воспоминаний, – сыграли неоценимую роль в формировании моего игрового почерка. Я еще учился у тех, кто играл рядом со мной». И он называет имена алма-атинского форварда Юрия Варзина и своего напарника по нападению по сборной СССР Валерия Маслова, универсального хоккеиста того времени. Многое ему дали и те, кто играл в основе с ним не один год. Это Вячеслав Панев, Леонид Лобачев, Яков Апельганец, Александр Ионкин и многие другие. Они понимали друг друга без слов. Не случайно южная коман­да всегда была конкурентом для российских дружин. В первую очередь для свердловского и хабаровского СКА, московских динамовцев, красноярского «Енисея» и других. Валерий Бочков играл в алма-атинском «Динамо» вплоть до 1978 года. Вместе с командой годом раньше выиграл золотые медали чемпионата СССР. На следующий сезон с командой поднял над собой Кубок европейских чемпионов. Тогда, как известно, «Динамо» в двухматчевом противостоянии в финале победило чемпионов Финляндии. Дома счет был 13:2, на выезде – 9:0. Валерий Бочков отличился в обеих встречах, забив три мяча. Параллельно он выступал за алмаатинцев и в летнем хоккее. В их составе четырежды становился чемпионом Союза. В составе сборной СССР провел 87 игр и забил 64 гола. В 1975 году признавался лучшим снайпером мирового первенства. После завершения спортивной карьеры тренировал ряд российских команд. До выхода на пенсию и пос­ле обучал детей премудрос­тям русского хоккея.

Вот такой славный путь прошел Валерий Анатольевич Бочков – мастер русского хоккея. Человек, которого боготворили не только в Союзе, но и за рубежом. Ушел он из жизни два года с небольшим назад, было ему 76 лет.