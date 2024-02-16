Более 100 автомобилей «застряли» в районе области Абай

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В течение последних 24 часов, из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в  Кокпектинском районе области Абай, возникло скопление автомобилей. Общее количество: 100 легковых, 15 грузовых и 1 автобус, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В настоящее время они находятся в колонне, из-за снежных переметов и нулевой видимости не могут продолжить движение.

– На место затора направлены силы и средства ДЧС области. В данный момент в село Кокпекты спасателями эвакуировано 7 человек. В медицинской помощи не нуждаются. Из города Семей направлены дополнительные силы и средства, в количестве 25 человек личного состава и техника высокой проходимости, – говорится в сообщении.

#область Абай #погода #затор

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