Более 100 автомобилей «застряли» в районе области Абай
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В течение последних 24 часов, из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в Кокпектинском районе области Абай, возникло скопление автомобилей. Общее количество: 100 легковых, 15 грузовых и 1 автобус, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В настоящее время они находятся в колонне, из-за снежных переметов и нулевой видимости не могут продолжить движение.
– На место затора направлены силы и средства ДЧС области. В данный момент в село Кокпекты спасателями эвакуировано 7 человек. В медицинской помощи не нуждаются. Из города Семей направлены дополнительные силы и средства, в количестве 25 человек личного состава и техника высокой проходимости, – говорится в сообщении.