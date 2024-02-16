Более 100 автомобилей «застряли» в районе области Абай

В течение последних 24 часов, из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в Кокпектинском районе области Абай, возникло скопление автомобилей. Общее количество: 100 легковых, 15 грузовых и 1 автобус, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В настоящее время они находятся в колонне, из-за снежных переметов и нулевой видимости не могут продолжить движение.