Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей и онлайн-платформ на предмет ведения незаконной лотерейной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"По результатам мониторинга, а также по заявлениям физических лиц, поступившим в Комитет, в 2025 году к административной ответственности привлечено 121 физическое лицо. Общая сумма штрафов составила 49,9 млн тенге", - говорится в сообщении.

Лицам, проводившим незаконные розыгрыши, направлены извещения, проведены разъяснительные встречи (в офлайн и онлайн форматах). 

В случае согласия с решением по протоколу нарушителями производится оплата штрафа. В случае несогласия материалы передаются в суд и рассматриваются в судебном порядке.

В Минтуризма и спорта напомнили, что  проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 300 МРП.

Проведение лотереи повторно в течение года после наложения административного взыскания штраф на физических лиц – 200 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 750 МРП с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.

