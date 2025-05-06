Фото: Vatican Media

Как сообщила служба печати Святого престола, все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Все 133 кардинала-выборщика сейчас присутствуют в Риме», - говорится в сообщении по итогам 10-й конгрегации (собрания) кардиналов, прошедшей в Ватикане в понедельник.

В общей сложности в конгрегации приняли участие 179 членов коллегии кардиналов. На открывающийся в среду конклав соберутся иерархи, не перешагнувшие 80-летний рубеж. Как сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, для размещения столь большого числа «князей Церкви» Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, которая традиционно использовалась кардиналами на последних конклавах, а также соседнее с ним здание, выполнявшее функции детского сада для детей сотрудников Ватикана.

Бруни объявил, что в субботу для кардиналов прошла жеребьевка комнат, где они в обстановке секретности и изоляции будут проживать в ходе конклава. В подготовленное жилье кардиналы могут въехать во вторник утром.

Конклаву по традиции предшествует торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где «князья церкви» принесут присягу и, в частности, поклянутся «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика». Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон).

Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.