Более 100 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

На береговой части Каспийского моря, в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко, обнаружено более 100 мертвых тюленей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.

Сообщение о массовой гибели эндемика Каспия поступило в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя 7 ноября в 19:30, после чего специалисты выехали на место.

Сейчас продолжается обследование береговой линии, ведется сбор туш.

«По состоянию на 8 ноября (17:00 часов) обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удаленных друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии», – пояснил директор центра Адылхан Товасаров.

Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

Отметим, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя – единственное на Северном Каспии учреждение, оказывающее ветеринарное лечение эндемику Каспия. Основан в 2019 году на базе Центрально-Азиатского института экологических исследований. За 3 года центру удалось спасти более 40 каспийских тюленей.